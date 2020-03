«Wir verurteilen diese widerwärtige Handlung»

Tödliches Rattengift eingewickelt in Schinken: Einen solchen Giftköder brachte die Katze einer Frau in Dielsdorf ZH am Montag nach Hause. Glücklicherweise hatte die Katze den Köder nicht gegessen, die Besitzerin erstattete trotzdem Anzeige. Am Dienstag beobachtete dann eine aufmerksame Passantin, wie eine Tierhasserin Giftköder in Dielsdorf auslegte. Die 58-jährige Frau konnte verhaftet werden – an ihrem Wohnort wurden weitere Giftköder gefunden.

Recherchen von 20 Minuten zeigen, dass es sich bei der Frau um Helga S.* handelt. Die 58-Jährige ist Juristin und war längere Zeit Dozentin an einer Schweizer Universität, 2003 kandidierte sie zudem für einen SVP-Sitz im Kantonsrat. Zurzeit soll sich Helga S. in psychiatrischer Obhut befinden.

Zürcher SVP hat Drohungen erhalten

Die SVP des Kantons Zürich reagierte am Donnerstag mit Unmut auf die Berichterstattung. In einer Medienmitteilung ist gar von «Fehlinformationen» und «konstruiertem SVP-Bashing» die Rede. Am Freitag sagte Martin Suter, Parteisekretär der Zürcher SVP, auf Anfrage: «Wir haben inzwischen herausgefunden, dass diese Frau vor 17 Jahren kurz Parteimitglied der SVP war. Wir empfinden es aber trotzdem als unfair, dass die Partei nach so langer Zeit noch mit einer Tierhasserin in Verbindung gebracht wird.»

Man habe Beschimpfungen und Drohmails erhalten: «Der Tierschutz ist ein wichtiges und emotionales Thema in der Bevölkerung – auch besorgte Parteimitglieder haben sich gemeldet», erklärte Suter. Und er stellt klar: «Die SVP des Kantons Zürich ist entschieden gegen Tierquälerei und verurteilt eine solche widerwärtige Handlung.»

