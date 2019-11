SZU will für 46 Millionen Franken neue Züge kaufen

Wer sich davor drückt, auf den 870 Meter hohen Zürcher Hausberg zu laufen, nimmt die S10 der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU). Auf dieser Strecke fahren sowohl bald 30 Jahre alte orange Züge als auch neuere, rund sechs Jahre alte rote Züge. Die nostalgisch anmutenden Fahrten in den orangfarbenen Zügen sollen bald Geschichte sein.

Die SZU will die alten Züge altershalber ausmustern und durch neue ersetzen, wie 20 Minuten weiss. Sie hat Stadler Rail den Zuschlag für die Lieferung von fünf neuen Zügen für die Uetlibergbahn erteilt. Kostenpunkt: 46,7 Millionen Franken. Ein Zug kostet damit fast 10 Millionen Franken.

Pünktlicher werden

Weil der Vertrag noch nicht unterzeichnet ist, äussern sich Stadler Rail und die SZU derzeit noch nicht zu den neuen Zügen. Es bleibt deshalb noch unklar, wann die neuen Züge eingesetzt werden. In der Ausschreibung ist davon die Rede, dass die Züge im Juni 2022 im kommerziellen Betrieb stehen sollen.

Fest steht, dass die SZU pünktlicher werden will und deshalb bis in die Jahre 2022/23 verschiedene Schlüsselprojekte umsetzt, wozu auch die Beschaffung von neuem Rollmaterial gehört, wie es in einer bereits älteren Medienmitteilung heisst.

