«Wir vermissen Sarah so sehr»

Auch nach über zwei Wochen fehlt von Sarah Pfister immer noch jede Spur. Die 36-Jährige wurde zuletzt am 18. März an ihrer Arbeitsstelle in Zürich gesehen. Eine Woche später veröffentlichte die Stadtpolizei Zürich eine Vermisstmeldung.

«Trotz zahlreicher Hinweise haben wir Sarah immer noch nicht gefunden», sagte eine gute Freundin zu 20 Minuten. «Wir vermissen sie so sehr und wollen einfach nur, dass sie nach Hause kommt.»

«Wir können nichts mehr ausschliessen»

Verzweifelt teilen und posten Familienmitglieder und Freunde weiterhin fleissig die Vermisstenmeldung sowie Beiträge aus verschiedenen Medien auf Facebook. Sogar in der italienischen TV-Sendung «Chi l'ha visto?» wurde über das Verschwinden der 36-Jährigen berichtet.

Das Reporterteam sei dafür extra aus Mailand angereist, um mit der Familie zu reden, so die Freundin. Familie und Freunde vermuten, dass Sarah in Italien ist. «Es hat sie aber auch da niemand gesehen.»

Wie es nun weitergeht, wissen die Angehörigen nicht. Wie die Freundin sagt, habe man alles versucht. «Wir hoffen immer noch, dass nichts Schlimmes passiert ist und sie einfach eine Auszeit brauchte.» Trotzdem: «Ausschliessen können wir nichts mehr. Unsere Befürchtungen gehen in alle Richtungen.»

Polizei bittet um Mithilfe

Auch bei der Stadtpolizei Zürich gibt es keine neuen Erkenntnisse zum Fall Sarah Pfister: «Es gibt keine neuen Informationen. Sie wird immer noch vermisst», sagt Sprecher Michael Walker.

Die 36-Jährige hat eine normale bis sportliche Statur, ist 1,60 Meter gross, hat lange blonde Haare und blaue Augen. Ausser einer schwarzen Fitnessuhr trage sie keinen Schmuck. Sie ist vermutlich mit einer dunklen Winterjacke und blauen oder schwarzen Turnschuhen sowie einem Basecap bekleidet.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt von Sarah Pfister machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Zürich, Telefon 0 444 117 117, oder einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

