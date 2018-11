Mann (38) gibt Schuss ab und flüchtet

Nach einem Polizeinotruf rückten in der Nacht auf

Donnerstag mehrere Patrouillen nach Anglikon AG aus. Der Anrufer gab an, dass ein Mann geschossen habe und mit einem Auto Richtung Wohlen AG geflüchtet sei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 41-jährigen Mann. Dieser hatte den Notruf abgesetzt. Der Kosovare war unverletzt und wurde zur Befragung auf einen Stützpunkt geführt.

Mutmassliche Tatwaffe lag im Gebüsch

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Polizei den Tatverdächtigten in Wohlen festnehmen. Der 38-jährige Kosovare führte keine Schusswaffe mit sich, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Die mutmassliche Tatwaffe, eine Pistole, wurde später in Anglikon in einem Gebüsch gefunden.

Bislang sind die Hintergründe der Schussabgabe noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete noch in der Nacht eine Strafuntersuchung. Zudem wurde Untersuchungshaft für dem 38-jährigen Kosovaren beantragt.

(mon)