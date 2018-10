«Ich werde den Schläger zur Rechenschaft ziehen»

Der 20-jährige Juan Torres steht noch immer unter Schock. Am Donnerstagmorgen wurde der junge Mann zusammen mit zwei Freunden an der Langstrasse in eine Schlägerei verwickelt. «Wir kamen so gegen 5 Uhr aus dem Gonzo und wollten noch etwas essen», so Torres. Im Take-away nebenan bestellte sich das Trio eine Pizza. Dem einzigen anderen Gast, der noch im Restaurant war, hätten sie einen guten Appetit gewünscht. «Der Mann reagierte aber nicht.»



«Er warf mit einem Stuhl nach uns»

Während die drei Partygänger in Ruhe ihre Pizza assen, soll der fremde Mann plötzlich aufgestanden sein: «Er hat aus dem Nichts heraus gefragt: ‹Was isch?›» Dann sei plötzlich eine Faust geflogen. «Der Mann schlug mir einfach ins Gesicht. Ich fiel zu Boden.» Der Mann habe weiter auf ihn und seinen Kollegen eingeschlagen und ihn mit homophoben Aussagen beleidigt.

Torres wurde am Auge getroffen, sein Kollege erlitt eine blutige Oberlippe. Doch damit nicht genug: Der Mann soll zudem einen Stuhl in Richtung des Trios geworfen haben: «Zum Glück hat er uns verfehlt.»

«Ich werde den Mann zur Rechenschaft ziehen»

Zwischenzeitlich habe die Security die Auseinandersetzung mitbekommen: «Sie hielten uns auseinander und riefen die Polizei», so Torres. Diese sei dann gekommen und habe die Personalien der Beteiligten erfasst. In den nächsten Tagen möchte Torres Anzeige gegen den Mann erstatten: «Ich werde ihn für das, was er uns angetan hat, zur Rechenschaft ziehen.»

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den frühmorgendlichen Einsatz in der Langstrasse auf Anfrage. Medienchef Marco Cortesi: «Weitere Details zu dem Vorfall können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht nennen.»

