Schneeleoparden-Dame Dshamilja ist tot

Das Schneeleoparden-Weibchen Dshamilja ist am Montag im Zoo Zürich im Alter von 19 Jahren verstorben. Das ist laut Mitteilung des Zoos ein hohes Alter für einen Schneeleoparden. In den letzten Wochen habe es sich abgezeichnet, dass Dshamiljas Leben zu Ende geht. Aufgrund ihrer schwindenden Kräfte wurde sie eingeschläfert.

Im Zoo ist die Betroffenheit über den Tod von Dshamilja gross, wie Zoo-Direktor Alex Rübel auf Anfrage sagt: «Sie war für uns ein wichtiges Tier und hat einen grossen Beitrag zur Erhaltung ihrer Art geleistet.» Denn als Wildfang sei Dshamilja für die Aufzucht besonders wertvoll gewesen. Nun leben ihre Gene in Form von 7 Kindern, 25 Grosskindern und 35 Urgrosskindern weiter. Sie wurden an verschiedene Zoos in Europa und den USA verteilt.

«Ein stolzes Alter»

19 Jahre sei für einen Schneeleoparden ein stolzes Alter, so Rübel. «Dshamilja gehörte damit zu den vier ältesten der 348 Schneeleoparden, die in europäischen Zoos leben.» Nun gibt es im Zoo Zürich nur noch Schneeleoparden-Männchen Villy (16). Obwohl sie mit ihm fünf Junge zeugte, zeigte sich Villy kaum betroffen über ihren Tod: «Die beiden haben sich zwar immer gut vertragen, doch diese Tiere sind Einzelgänger. Sie brauchen keine Gesellschaft.» Trotzdem soll demnächst ein neues Weibchen in den Zoo kommen.

Dshamilja kam 2001 als Jungtier nach Zürich, nachdem sie aus den Fängen von Wilderern befreit worden war. Im Alter von etwa fünf Monaten wurde sie von Wilderern in einer Schlagfalle gefangen. Sie verlor dabei etwa einen Drittel ihres rechten Hinterfusses. Als sie auf dem Schwarzmarkt angeboten wurde, gelang es, sie in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zu konfiszieren. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP wurde Dshamilja nach Zürich gebracht, wo sie 2004 ihr erstes Jungtier zur Welt brachte.

Hinkender Gang war Erkennungszeichen

Der hinkende Gang war Dshamiljas «Erkennungszeichen» – wenn auch ihre Fussverletzung gut verheilte. Wenn es mal schnell gehen musste, sah man ihr ihre Behinderung aber nicht mehr an. Auch kannte sie keine Einschränkungen im ausgelassenen Spiel mit ihrem Nachwuchs; da konnten selbst hohe Sprünge und rasante Verfolgungsjagden beobachtet werden.



(som/tam)