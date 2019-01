Schüler in der Stadt Zürich an Keuchhusten erkrankt

Über die Feiertage sollen in der Stadt Zürich mehrere Schülerinnen und Schüler an Keuchhusten (Pertussis) erkrankt sein. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, hätten die städtischen Schulärzte die Lehrer, Eltern und Schüler der betroffenen Schulen aufgerufen, den Impfstatus zu überprüfen. Fehlende Impfungen sollten nachgeholt werden.

Bereits Anfang Dezember sind mehrere Schüler in der Region Frauenfeld und Aadorf im Kanton Thurgau an Keuchhusten erkrankt.

Besonders für Säuglinge sehr gefährlich

Keuchhusten ist eine sehr ansteckende Infektionskrankheit der Atemwege und kann Menschen in jedem Alter betreffen, wie es beim Bundesamt für Gesundheit BAG heisst. Besonders für Säuglinge kann die Krankheit zu schwerwiegenden Problemen führen. In den letzten 15 Jahren wurden laut dem BAG vier keuchhustenbedingte Todesfälle gemeldet.

(20 Minuten)