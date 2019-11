Schülerin findet versteckte Kamera auf Frauen-WC

Eine Schülerin fand auf der Toilette der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene in Zürich eine kleine Kamera. Sie brachte das Gerät zum Rektorat. Dort zögerte man nicht lange und alarmierte die Stadtpolizei.



Wie Polizeisprecher Marco Cortesi gegenüber «Telezüri» sagt, werden zunächst Forensiker der Spurensicherung die Kamera untersuchen. Anschliessend werde sie den Experten der digitalen Ermittlungen übergeben. «Sie werden dann den Chip herausnehmen und genau überprüfen, was auf der Kamera gespeichert ist und was in letzter Zeit gespeichert wurde.»

Gesamtes Schulhaus durchsucht

An der KME ist man schwer betroffen vom Vorfall. Die Schulleitung informierte die Schüler per Email. Zusätzlich habe man Gespräche mit den direkt Betroffenen geführt, sagt Rektor Martin Klee. «So etwas hat es bei uns noch nie gegeben», meint er. Man werde demnächst ein Konzept erarbeiten, damit man in Zukunft sicherstellen könne, dass solche Kameras nicht mehr installiert werden.

Laut dem Schulleiter sei mittlerweile das gesamte Schulhaus durchsucht worden. Weitere Kameras habe man dabei nicht gefunden.



