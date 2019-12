5000 Franken Belohnung für Hinweise auf Vandalen

Unbekannte haben am Wochenende in Wettingen AG bei Schulanlagen mehrere Scheiben eingeschlagen und Wände verschmiert. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Bei den Schulanlagen Margeläcker sowie der Bezirksschule an der Alb Zwyssigstrasse seien am Sonntagmorgen mehrere eingeschlagene Scheiben festgestellt worden, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Montag mit.

Die Vandalen verschmierten mit einem schwarzen Filzstift zudem Wände. Die Kantonspolizei leitete Ermittlungen ein. Die Gemeinde Wettingen setze für Hinweise auf die Täter eine Belohnung von 5000 Franken aus.

(leg)