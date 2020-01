Schwarze Rauchsäule steigt beim Glattpark auf

In der Nähe des Glattparks ist am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein 20-Minuten-Leserreporter alarmierte nach eigenen Angaben sofort die Feuerwehr. Laut ihm sei es auch zu einem lauten Knall gekommen. Die Kantospolizei bestätigte einen Brand in Opfikon an der Thurgauerstrasse 105.

Die Meldung habe man um kurz vor 10 Uhr erhalten. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Personen seien demnach nicht zu Schaden gekommen. Den Knall verursacht haben könnte die Explosion eines Gasgrills, vermutet die Kapo.

(dmo)