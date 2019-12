Schweizer baut grösstes Öko-Eisfeld der Welt

Über 10'000 Schlittschuhläufer pro Tag und rund 20 Grad Lufttemperatur – auf dem Zócalo, dem historischen Hauptplatz von Mexiko-Stadt, dreht sich zur Weihnachtszeit alles um eine neue, 4000 Quadratmeter grosse Öko-Eisfläche. In den vergangenen Jahren verursachte eine deutlich kleinere und mit Dieselgeneratoren gefrorene Eisbahn rund 95 Tonnen CO2-Emissionen – so viel wie 4000 Haushalte. Durch den Einsatz von synthetischen Eisplatten ist damit nun Schluss.

Verantwortlich dafür ist der 25-jährige Zürcher Jamie Baer, der seit eineinhalb Jahren in Mexiko-Stadt wohnt. «Ich habe mir überlegt, welche Geschäftsmöglichkeiten man hier umsetzen könnte.» Dabei sei er schnell auf die Innerschweizer Firma Glice gekommen. «Glice hat eine Kunststofftechnologie entwickelt, die sich wie echtes Eis anfühlt, für den Betrieb aber weder Strom noch Wasser oder Chemikalien benötigt», so Baer. Mittlerweile würden gar Eishockeyclubs wie der HC Davos auf diesen synthetischen Eisplatten trainieren.

30'000 Personen bei der Einweihung

Mit einem Schweizer Geschäftspartner hat Baer die Firma Swissmex Import gegründet und sich die exklusive Vertretung für Glice in Mexiko gesichert. Dann ging er potenzielle Kunden vor Ort an: «Daraus ist nun das grösste Kunsteisfeld der Welt entstanden», freut sich der 25-jährige Zürcher.

Rund 30'000 Menschen hätten am Samstagabend an der Einweihung teilgenommen – darunter auch der Glice-CEO Viktor Meier sowie Mexiko-Stadts Bürgermeisterin Claudia Scheinbaum Pardo. Diese sagte bei der Einweihung, dass die neue Bahn Bereitschaft, proaktiv gegen den Klimawandel anzukämpfen, signalisiere und ab jetzt ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit in der 25-Millionen-Metropole sei.

Bis zur Einweihungsparty mussten aber mehrere Hürden gemeistert werden. «Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll, Hürden gehören in Mexiko zum Alltag. Businessmässig ist dieses Land um 180 Grad anders als die Schweiz», sagt Baer. Geschäfte zu machen, basiere auf sehr viel Geduld, Beharrlichkeit, den richtigen Beziehungen und «ein wenig Glück, wie immer im Leben». Zudem sei das Schweizer Image extrem vorteilhaft.

Nächstes Ziel: Ganzer lateinamerikanischer Markt

Mithilfe seiner Erfahrungen will der 25 -Jährige nun den ganzen lateinamerikanischen Markt mit Glice erobern. Als Co-Gründer des Vereins der Schweizer Community in Mexiko kümmert er sich zudem um einen monatlichen Austausch zwischen den Auslandsschweizern und Unternehmen vor Ort. «Mit unserer Firma Swissmex Import wollen wir noch weitere innovative Projekte in Angriff nehmen und arbeiten dafür auch mit der Schweizer Botschaft sowie der Handelskammer zusammen», sagt Baer.

Ausserdem plane er noch ein weiteres persönliches Projekt im Luxuskonsumgüterbereich. «Ich sehe in Mexiko viel Potenzial für Geschäftsmöglichkeiten – ich bin mir sicher, dass es mir in den kommenden Jahren nicht langweilig wird.»

