Schweizerin rettet auf Mallorca Tiere vor dem Tod

46 Katzen, 200 Quadratmeter und eine Tierambulanz in Planung – für 25'000 Euro hat die Zürcherin Farah de Tomi im spanischen Manacor auf der Insel Mallorca eine Auffangstelle für Tiere umgebaut und wieder funktionstüchtig gemacht. Seitdem pendelt die 49-Jährige zwischen der Schweiz und Spanien, um ausgesetzte und verletzte Tiere zu retten.

Zusammen mit Brian Gartner, Robine Amendola und Lilian Trachsel hat sie den Verein Animal Police auf Mallorca gegründet. «Ich habe mein ganzes Hochzeitsgeld dafür aufgewendet», so die 49-Jährige. Dazu bewegt habe sie das Tierelend auf Mallorca: «Viele Spanier haben keine Beziehung zu ihrem Tier.»

Hohe Tierarztkosten in Spanien

Zudem seien die Tierarztkosten in Spanien verhältnismässig hoch: «Die Kastration einer weiblichen Katze kostet 120 Euro. Die Leute verdienen aber im Durchschnitt nur 800 Euro im Monat.» So werden zahlreiche Tiere ausgesetzt oder unter erbärmlichsten Bedingungen gehalten: «Wir haben mal einen Hund aus einer Kettenhaltung befreit.»

Und erst vor kurzem gelang es ihr zusammen mit ihrem Team, ein paar Schafe aus schlechter Haltung zu retten: «Die waren in einem richtig schlimmen Zustand», so die 49-Jährige. Nach dem Scheren der Wolle seien Maden hervorgekommen: «Hätten wir sie nicht zu uns geholt, wären sie von den Maden zerfressen worden.»

Viele der Tiere nehmen Liliane Trachsel und de Tomi mit zu sich in ihr spanisches Zuhause oder schauen bei ihren freiwilligen Helfern nach einer Zwischenlösung. Für ihre Schützlinge sucht die Zürcherin neue Lebensplätze in Spanien. Gegen einen Unkostenbeitrag von 120 Euro für Katzen und 150 Euro für Hunde kann man die Tiere adoptieren. Ins Ausland vermitteln möchte sie die Tiere nicht: «Die Tierheime in der Schweiz sind selbst überfüllt.»

«Wir sind auf Spenden angewiesen»

Ab Januar will die 49-Jährige ausserdem die erste fahrende Tierambulanz auf der Insel gründen und eine Auffangstation für grosse Hunde einrichten. Auch Aufklärungsarbeit in verschiedenen Schulen ist geplant: «Mit meinen beiden Hunden will ich den Kindern den Umgang mit Tieren beibringen.» Neben eigenen Projekten möchte sie weiterhin lokale und private Auffangstationen unterstützen und ihnen helfen, ihre Anlagen zu renovieren.

Dass das viel Geld kostet, ist de Tomi durchaus bewusst. Immerhin konnte sie mit einer Tierklinik in Manacor spezielle Behandlungspreise ausmachen. «Trotzdem sind wir auf Spenden angewiesen.» Mit einer 12-Euro-Spende kann sich der Verein einen Sack Futter kaufen und für 30 Euro ein Tier impfen lassen. Wer den Verein längerfristig unterstützen möchte, kann dies mit einer Mitgliedschaft für 240 Euro pro Jahr machen.

