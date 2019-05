Deutscher (39) stirbt in der Nacht vor Wohnhaus

Am frühen Dienstagmorgen ist in Au in der Gemeinde Wädenswil ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Die Meldung, dass vor einem Wohnhaus ein schwer verletzter Mann am Boden liegen würde, ging bei der Einsatzzentrale kurz vor 0.30 Uhr ein.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich, der Kommunalpolizei sowie eine Rettungsambulanz des Seespitals Horgen rückten sofort aus, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Trotz schnell eingeleiteter Reanimation erlag der 39-jährige Deutsche noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die genauen Umstände und Hintergründe, die zum Tod des Mannes führten, sind derzeit unklar und werden durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeklärt. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, heisst es auf Anfrage.

(tam)