Sechs Verletzte bei Dreifach-Crash

Der Lenker (47) eines Opel Astra wollte um 18.45 Uhr ausserhalb von Oftringen bei einer Abzweigung abbiegen. Dabei missachtete er das Vortrittsrecht eines herannahenden Audi. Die Gründe sind unklar.

Die beiden Autos stiessen heftig zusammen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Durch die Wucht des Crashs wurde der Audi zudem gegen ein weiteres Auto geschoben, das in der Einmündung stand.

In jedem der Autos sassen je zwei Personen, alle wurden leicht verletzt und mussten mit Ambulanzen in Spitäler gebracht werden. Am Opel sowie am Audi entstand Totalschaden. Auch das dritte Auto, ein Subaru, wurde schwer beschädigt. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis abgenommen.

(hal)