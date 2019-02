Sind die Zigis zurück in den Selecta-Automaten?

Aswin Sritharan ging kürzlich in die Autowerkstatt A.T.U in Spreitenbach. Im Kundenbereich, wo man etwa Pneus kaufen kann, steht ein Selecta-Automat. Aus diesem kann man aber nicht nur Softdrinks oder Schokolade beziehen, sondern auch Zigaretten. Wer Münz reinwirft, kann zwischen vier verschiedenen Marken auswählen, und das ohne Altersbeschränkung, so der 21-Jährige: «Selbst Kinder und Jugendliche können problemlos Zigis kaufen.»

Umfrage Zigaretten in einem Selecta-Automat. Geht das? Nein, die verantwortlichen sollten gebüsst werden.

Ja, das ist doch nicht so schlimm.

Optimal ist das nicht, aber nun hat ja die Firma gehandelt.

Kontrollmechanismen sind leicht zu umgehen

Gegen jeglichen Zigarettenbezug aus Automaten ist man bei der Lungenliga Schweiz. Trotz Kontrollmechanismen für den Jugendschutz,sagt Tabak-Expertin Claudia Künzli: «Sie sind eine Werbefläche für Tabakwaren und die Altersbeschränkung ist leicht zu umgehen, indem sich etwa Jugendliche eine ID ausleihen.»

Eine Altersprüfung durch eine Identitätskarte oder einen Jeton, so wie das bei Zigarettenautomaten in Restaurants gemacht wird, gebe es nicht, sagt der angehende Regisseur: «Auch haben die Angestellten den Automaten nicht direkt im Blick.» Für ihn eine Frechheit: «Selbst wenn die Werkstatt ein privater Raum ist, sollte der Jugendschutz doch oberste Priorität haben.»

Tabakverkauf muss mit Ausweis oder Jeton kontrolliert werden

Das kantonale Amt für Verbraucherschutz bestätigt, dass bei Zigaretten aus Automaten der Jugendschutz mittels Ausweiskontrolle oder Jeton gewährleistet sein muss. Denn: der Tabakverkauf ist im Kanton Aargau an unter 16-Jährige nicht erlaubt, sagt die Amtsleiterin Alda Breitenmoser. «Stellen wir Verstösse fest, gibt es zuerst eine Aufforderung, die Alterskontrolle zu gewährleisten, oder die Zigaretten aus dem Verkauf zu nehmen.» Für diese sogenannte Beanstandung wird eine Gebühr von 100 Franken erhoben. Handelt der Betreiber dann nicht, muss er mit einer Busse von rund 500 Franken rechnen.

Das Amt für Verbraucherschutz sei der Anfrage von 20 Minuten sofort nachgegangen und habe dabei festgestellt, dass über den Automaten keine Zigaretten mehr verkauft würden. Deshalb sei bei Selecta eine Beanstandung nicht nötig, sagt Breitenmoser.

Zigaretten wurden aus Automat entfernt

Tatsächlich hat die Firma, nachdem sie von 20 Minuten kontaktiert worden ist, gemeinsam mit A.T.U beschlossen, den Verkauf sofort einzustellen. Wie es bei A.T.U heisst, war die Filiale Spreitenbach die einzige, die Zigaretten in geringer Zahl aus einem Automaten anbot. Laut der Selecta-Sprecherin Patrizia von Gunten gibt es bereits seit zwölf Jahren in Automaten im öffentlichen Raum keine Zigaretten mehr: «Es gibt aber noch ganz wenige Kunden, die das im Unternehmen ausdrücklich wünschen.»

