Schweizer «Simpsons»-Fans landen Viral-Hit

Burger, Fritten, Würste und Hot Dogs: Homer Simpson macht vor keinem Essen Halt. Auch in Staffel 29, Folge 17 nicht. In dieser Sendung lernt er New Orleans kennen – aber nicht etwa, indem er Sehenswürdigkeiten wie den Jackson Square oder die St. Louis Cathedral anschaut. Homer besucht Restaurants und Imbissbuden und verschlingt eine typische New-Orleans-Speise nach der anderen.

Umfrage Wie finden Sie das Video? Ich finde die Aktion super!

Überzeugt mich nicht.

Weiss nicht.

Die Zürcherinnen Katrin von Niederhäusern und Janine Wiget, beide 30 Jahre alt, sind grosse «Simpsons»- und New Orleans-Fans. «Bei dieser Folge treffen beide Sachen aufeinander. Da wir in New Orleans Ferien gemacht haben, sind wir auf die Idee gekommen, die Szenen nachzustellen», sagt von Niederhäusern. Das haben sie in einem Video festgehalten.

Tatkräftige Unterstützung

Die Idee wurde bald zum konkreten Projekt der beiden Grafikerinnen. «Zuerst mussten wir googeln, ob es die 54 Restaurants überhaupt alle gibt.» Zum Erstaunen der beiden wurden die Locations der «Simpsons»-Folge detailgetreu der Stadt nachempfunden. «Dafür bewundern wir die ‹Simpsons›-Macher.»

Simpsons-Fans machen Homer beim Essen nach

Beim Nachstellen der Szenen erhielten von Niederhäusern und Wiget tatkräftige Unterstützung von Restaurantbesitzern und Einwohnern. «Sie halfen uns, die fehlenden Restaurants zu finden und die Teller mit dem Essen nachzubilden», sagt Wiget. Das sei nicht immer einfach gewesen. «Wir mussten nicht nur beim Essen, sondern auch bei der Kameraeinstellung darauf achten, dass jedes Detail stimmt.» Das Schwierigste sei gewesen, die Essmanieren von Homer Simpson zu imitieren. Das gelang ihnen schliesslich – «unter ständiger Beobachtung von verwirrten Restaurantgästen».

«Pure Genialität»

Während der Dreharbeiten, die inklusive Planung acht Tage dauerten, hätten sie sich immer wieder gefragt: «Warum genau machen wir das eigentlich?» Manchmal hätten sie schon daran gedacht, das Vorhaben abzubrechen. «Wir können wirklich behaupten, dass das unser blödstes Freizeitprojekt war. Aber wir fanden es so lustig, da haben wir immer wieder weitergemacht.»

Lustig findet es auch die Internet-Community. Auf Youtube hat das Video bereits über 74'000 Zugriffe. Ein User kommentiert auf Englisch: «Das ist das Witzigste, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe.» Ein anderer nennt das Video «pure Genialität». Auch ein Restaurantbesitzer von New Orleans meldet sich: «Das nächste Mal bekommt ihr bei mir alles gratis.»

«Es ist megaschön, solches Feedback zu bekommen», sagen die beiden Frauen. Das Freizeitprojekt habe sich nur deshalb schon mehr als gelohnt. Momentan haben sie noch kein Weiteres geplant. Die beiden, die seit ihrer Zeit in der Grafikerschule unzertrennlich sind, werden aber Anfang des nächsten Jahres beruflich einen neuen Lebensabschnitt starten. «Wir wagen uns mit zwei anderen Berufskollegen etwas mehr in Richtung Selbstständigkeit und gründen ein Creative-Kollektiv namens Studio Pronto.»

(jen)