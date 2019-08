Sind Sie Ausländer und wollen Polizist werden?

Eine Grundvoraussetzung, um in der Stadt Zürich Polizist werden zu dürfen, ist die Schweizer Staatsangehörigkeit. Drei Zürcher Politiker wollen diese Klausel nun abgeschafft sehen. In einem am Mittwoch eingereichten Vorstoss fordern sie vom Stadtrat, dass auch niedergelassene Ausländer mit einer C-Bewilligung als bewaffnete Polizisten zugelassen werden.

(jen)