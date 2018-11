Sind die Stadtzürcher ein Volk von Spassbremsen?

«Wenn ich mit Politikern von anderen Städten über ihre Stadien rede, ist es manchmal schon bitter», sagt Alt-Stadtrat Andres Türler (FDP). «Teilweise haben sie nach uns mit der Planung angefangen und sind schon längst fertig», erklärt der 60-Jährige, der bis Mai 2018 Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe und der Verkehrsbetriebe war.

Anders in Zürich: Hier stimmt das Volk am 25. November über das Hardturm-Stadion ab, nachdem schon zwei Projekte an der Urne gescheitert sind. Auch dieses Mal ist die Kritik gross, obwohl die Credit Suisse das Stadion finanzieren will. Gegenwind gibt es auch gegen andere Projekte, die den Menschen Freude bereiten sollen. So etwa gegen die ZKB-Seilbahn über den Zürichsee. Auch das Formel-E-Rennen findet nächstes Jahr nicht mehr in Zürich, sondern in Bern statt – es gab hier viele Bürgerproteste. Ebenfalls begraben wurden schon Pläne für ein neues Kongresszentrum. Sind die Zürcher also ein Volk von Spassbremsen?

Aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig lähmt

Das glaubt Türler nicht: «Es scheint aber, als hätten es grosse architektonische Würfe schwerer.» Er findet, dass die Basler da einiges mutiger sind. Warum das so ist, kann er nicht genau sagen: «Vielleicht liegt es am Zeitgeist. Für viele sind die eigenen Interessen wichtiger als das Allgemeinwohl.» Zudem werden im hiesigen Rechtssystem Einzelinteressen relativ stark gewichtet: «Das ist richtig so, aber man muss aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig lähmt.»

Trotzdem ist Türler optimistisch, dass Projekte wie das Stadion oder die ZKB-Seilbahn irgendwann realisiert werden können: «Die Vergangenheit zeigt, dass dies trotz Widerstand möglich ist. So wurde etwa das Tram Zürich-West oder das Tram über die Hardbrücke schliesslich umgesetzt.» Es brauche einfach seine Zeit. Er setzt sich neu als Verwaltungsratspräsident der Zoo Seilbahn AG für die ÖV-Verbindung von Stettbach zum Zoo ein. Auch hier gibt es Widerstand. Diesmal vor allem aus Dübendorf.

«Schweizer mögen generell keine grossen Würfe»

Also ist dies kein rein zürcherisches Phänomen? «Richtig, die Schweizer mögen allgemein keine allzu grossen Würfe», sagt Politologe Louis Perron und nennt als Beispiel die Olympischen Spiele: «Da stampfen andere Länder wie Frankreich oder Brasilien viel lieber aus dem Nichts ein Riesending aus dem Boden.»

Perron ist der Meinung, dass sich in den letzten Jahren in Zürich vergleichsweise viel getan hat: «Neue Quartiere sind entstanden.» Dass es gegen das Hardturm-Stadion oder die ZKB-Seilbahn Widerstand gibt, hat laut Perron auch mit der rot-grünen Gesinnung vieler Stadtzürcher zu tun. Diesen Leuten sind vielleicht Kinderkrippen und Velowege wichtiger als neue Grossprojekte.» Zudem bestehe die Meinung, die Stadt müsse schon genug Zentrumslasten wie den Verkehr oder diverse Grossanlässe tragen.

«Was brauchen wir noch?»

Von einer gewissen Übersättigung spricht auch der Komiker und Urzürcher Beat Schlatter: «Dass kommerzielle Events ständig freie Flächen wie die HB-Halle oder den Sechseläutenplatz verstopfen, ärgert mich.» Zürcher seien keine Spassbremsen – «die Frage ist nur, was brauchen wir noch?».

Auch die ständigen Bauvorhaben in der Stadt sind Schlatter ein Dorn im Auge: «Seit 15 Jahren ist die Innenstadt eine Grossbaustelle. Vielleicht sind die Zürcher daher skeptisch gegenüber neuen Projekten.» Er selber befürworte aber den Bau des Stadions und der Seilbahn. «Diese Dinge machen Freude und sind gut für Zürichs Image.»

