So dürfen «Habibi» und ihre Kollegin nicht fahren

Eine junge Frau stresst mit einem E-Trottinett zu ihrer Kollegin «Habibi», mit der sie auf Whatsapp in Kontakt ist. Auf dem Weg zu ihr fährt sie auf dem Trottoir und rempelt zwei Fussgänger an. Nachdem sich die beiden Kolleginnen begrüsst haben, fahren sie mit dem E-Trottinett gemeinsam weiter.

Umfrage Benutzen Sie die E-Trottinetts? Ja, ich finde das Angebot super.

Ich habe es ausprobiert, aber es gefiel mir nicht.

Nein, aber ich würde gerne mal mit einem herumfahren.

Nein, und ich will auch nichts damit zu tun haben.

Diese beiden Szenen, die auf den Zürcher Strassen alltäglich sind, kommen in einem neuen Video der Stadtpolizei Zürich vor, das mit Emoticons illustriert ist. Elektrofahrzeuge seien schnell und leise, heisst es in einer Mitteilung. Das führe im öffentlichen Raum rasch zu gefährlichen Situationen. Die Polizei will deshalb die wichtigsten Punkte mit dem Video erklären.

Nicht erlaubt ist es, auf dem Trottoir mit dem E-Trottinett zu fahren. Ebenfalls darf nur eine Person mit einem Gerät fahren. Die Benutzung ist Kindern unter 14 Jahren nicht gestattet. 14- bis 16-Jährige benötigen einen Fahrausweis für Mofas (Kategorie M). Zudem ist es obligatorisch, die Radstreifen zu benutzen. Wo diese fehlen, muss am rechten Fahrbahnrand gefahren werden. Parkiert werden sollen die Geräte auf dafür vorgesehenen Flächen oder auf dem Trottoir, wenn daneben ein 1,5 Meter breiter Raum frei bleibt.

(tam)