So feiern über 20'000 Albaner in Zürich

Die Pläne waren ehrgeizig: Es soll das erste und grösste Festival für albanische Musik werden, dass es je gegeben hat. Dieses Wochenende fand das Alba-Festival auf dem Hardturm-Areal in Zürich statt. Am Sonntagabend ziehen Alba-Host Mimoza Lekaj und Mitveranstalter Adem Morina ein erstes Fazit:

Besucher aus über 12 Ländern angereist

«Wir hatten am Samstag über 10'000 Besucher und am Sonntag erwarten wir mindestens nochmals genau so viele», sagt Mimoza Lekaj. Es seien Besucher aus über 12 Ländern angereist. «Viele aus Deutschland, Albanien, Italien und Frankreich, aber auch aus den USA, England, Holland oder Schweden.» Man sei mit den Zahlen sehr zufrieden: «Wir können wirklich sagen, dass das Alba-Festival das grösste Festival für albanische Musik ist, dass es je gegeben hat.»

Promis am Festival

Unter den Besuchern gab es auch reichlich Prominenz. Gleich mehrere internationale Profifussballer kamen fürs Alba-Festival nach Zürich: Amir Abrashi vom SC Freiburg, Valon Berisha von Lazio Rom, Milot Rashica von Werder Bremen und Nati-Star sowie frischgebackener Champions-League-Sieger Xherdan Shaqiri. «Aber auch diverse Influencer aus der kosovo-albanischen Community waren hier, wie etwa Lori Hoxha», sagt Lekaj.

Das sagen die Headliner

Der Headliner von Samstag, Kosovo-Superstar Ledri Vula, ist begeistert von seinem Auftritt, wie er zu 20 Minuten sagt: «Die Emotionen, die ich während meinem Auftritt auf der Bühne gespürt habe, waren gewaltig. Es wird mir definitiv als ein Highlight meiner bisherigen Karriere in Erinnerung bleiben.»

Das Alba-Festival in Bildern

Vorfälle und Sicherheit

Mitveranstalter Adem Morina zieht eine positive Sicherheitsbilanz: «Einzelne Personen mussten wegen der Hitze behandelt werden, aber sonst kam es zu keinerlei Zwischenfällen.» Die Sicherheitsangestellten hätten gesagt, dass ein Bienenstich der grösste Vorfall des Wochenendes war. «Das Festival läuft aber noch ein paar Stunden und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt.»

Kritische Stimmen

In den sozialen Medien wurde das Festival am Samstag kritisiert, dass es bei der Hitze zu wenig Getränkeangebote gab und dementsprechend die Wartezeiten sehr lang waren. Das bestätigt auch Morina: «Die Hitze hat für einen extremen Andrang auf die Getränkestände gesorgt und es kam in der Tat zu längeren Wartezeiten, dafür entschuldigen wir uns.» Am Sonntag habe man daher entsprechend reagiert. «Wir haben bereits am Samstag die Wasserpreise reduziert, haben für Sonntag Gratis-Wasser zu Verfügung gestellt und Besucher durften ihre eigenen Wasserflaschen mitnehmen.»

Wie geht es weiter?

«Aufgrund der Anzahl Besucher und der Rückmeldungen, die wir bis jetzt erhalten haben, wollen wir selbstverständlich im nächsten Jahr wieder ein Alba-Festival machen», so Morina. Zuerst werde man aber in Ruhe das diesjährige Festival analysieren und dann für die Zukunft planen.

(wed)