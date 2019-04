So schnell machst du dich mit deinem Handy strafbar

Straftaten von Minderjährigen haben sich auch im Kanton Zürich vermehrt auf das Handy verschoben. Im vergangenen Jahr wurde bei jedem vierten Fall von illegaler Pornographie ein Minderjähriger oder eine Minderjährige als Täter beschuldigt. Oft ist Jugendlichen gar nicht bewusst, was verboten ist und was nicht. Die Kantonspolizei will das nun mit einem Merkblatt für Schüler ändern.

Kinder- und Jugendinstruktoren der Kantonspolizei werden das Merkblatt bei ihren Kriminalpräventions-Lektionen an die Schülerinnen und Schüler abgeben. Diese Lektionen werden jeweils in der 4. Primarklasse und in der 1. Oberstufe durchgeführt. Das Merkblatt ist seit Mittwoch bei der Kantonspolizei aufgeschaltet.

Bilder und Videos von Gewaltszenen

Bilder oder Videos von grausamer Gewaltanwendung an Menschen oder Tieren sind verboten. Dazu gehören etwa Hinrichtungen, Folter, Körperverletzungen, Schlägereien oder Tierquälereien. Solche Gewaltdarstellungen dürfen nicht heruntergeladen und gespeichert werden.

Zugestellte Bilder/Videos sind sofort zu löschen. Sie dürfen nicht mit anderen geteilt werden. Ebenso ist verboten, solche Bilder/Videos selbst herzustellen – beispielsweise das Zusammenschlagen eines Schulkollegen.

Der Umgang mit Pornos

Harte Pornografie wie Bilder und Videos von sexuellen Handlungen mit Kindern, Tieren oder Gewalttätigkeiten ist verboten und darf nicht hergestellt, heruntergeladen oder gespeichert werden. Nur schon das Anschauen ist verboten.

Zugestellte Bilder/Videos sind sofort zu löschen. Sie dürfen nicht mit anderen geteilt werden. Besondere Gefahr besteht beim Versenden von Nacktbildern: Es kann sich um Kinderpornografie handeln und strafbar sein.

Sogenannte weiche Pornografie, also Bilder und Videos von sexuellen Handlungen sind grundsätzlich nicht verboten, darf aber für Jugendliche unter 16 Jahren nicht zugänglich gemacht werden.

Mobbing kann verheerende Folgen haben

Beschimpfungen, Verleumdungen, Blossstellungen oder Hetze via Social Media können massivste Auswirkungen für betroffene Personen haben, die bis zum Suizid gehen. Sie können Ehrverletzungen oder Nötigungen darstellen, die strafbar sind. Betroffene Personen können dagegen Strafanzeige erstatten.

Drohungen sind strafbar

Drohungen, die Schrecken und Angst auslösen, sind strafbar. Betroffene Personen oder Institutionen wie die Schule können dagegen Anzeige erstatten. Auch aus Spass verbreitete Drohungen sind strafbar.

Bei Diskriminierungen können schon Likes strafbar sein

Ein öffentlicher Aufruf zu Diskriminierung und Hass gegen Personen und Gruppen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion ist strafbar. Solche Botschaften können auch in Chats als öffentlich gelten. Öffentliche rassendiskriminierende Äusserungen aller Art sind verboten. Auch das Liken solcher Botschaften kann ebenso strafbar sein.

Grundsätzliche Regeln

Respekt und Anstand zeigen: Online gelten im Umgang miteinander die gleichen Regeln wie in der realen Welt.

Persönliche Daten schützen: Das Internet vergisst nie. Zurückhaltung beim Teilen von persönlichen Daten und Bildern ist ratsam.

Gefahren und Risiken kennen: Es gibt verschiedene verbotene Bilder oder Videos, und auch das Teilen solcher Inhalte kann eine Straftat sein.

