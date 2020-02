So reagieren Partygänger auf den Coronavirus

Das Coronavirus ist in der Schweiz angekommen: Der Bundesrat hat Massnahmen eingeleitet und Grossveranstaltungen mit über 1000 Besuchern bis zum 15. März verboten. Ein Augenschein in der Langstrasse in Zürich zeigte am Freitag aber, dass das die jungen Leute nicht vom Feiern abhält. Die Clubs und Bars sind gut gefüllt - Menschen tanzen dicht nebeneinander und haben Spass.

«Ich habe keine Angst vor dem Coronavirus, ich bin ein gesunder Mensch und falls es mich erwischt, werde ich nicht daran sterben, sondern es ausheilen», sagt beispielsweise die 19-jährige Chayenne. Sie ändere ihre Angewohnheiten nicht. Dennoch sei sie sich bewusst, dass eine Infektion mit einer längeren Quarantäne einhergehen würde.

«Ich reiche meinen Ellenbogen statt die Hand»

Viele Langstrassenbesucher setzten seit dem Ausbruch des Coronavirus mehr Wert auf ihre Sauberkeit. So auch die 19-jährige Jessi. Sie war extra von Berlin eingeflogen, um am Freitag das AnnenMayKantereit-Konzert in Zürich zu sehen. Um trotz abgesagtem Konzert in Partylaune zu kommen, ging sie mit ihrer Kollegin an die Langstrasse. Und dort sei sie nun vorsichtig: «Ich begrüsse fremde Menschen derzeit nicht mehr mit einem Händedruck, sondern reiche meinen Ellenbogen», sagt die Deutsche. Auch meide sie den direkten Kontakt mit Türklinken und öffne diese nicht mehr mit der nackten Hand.

Was das Flirtverhalten der Jugendlichen anbelangt und was weitere Partygäste und Barbetreiber sagen, sehen Sie im Video.

(viv)