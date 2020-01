So sieht das neue Flughafen-Tunnelkino aus

Es hat sich ausgejodelt in der Skymetro, die das Hauptgebäude des Flughafens Zürich mit dem Terminal E verbindet. Das Daumenkino an der Tunnelwand mit Heidi, Kühen und Fahnenschwingern ist nach rund 13 Jahre Geschichte. Am Mittwoch hat der Flughafen Zürich das neue Tunnelkino vorgestellt. Wie viel es gekostet hat, will man nicht verraten: «Es ist ein Herzensprojekt, dass uns etwas wert gewesen ist», heisst es beim Flughafen.

Die neue Technologie mit LED-Sticks macht es möglich, dass die Filme neu 12 statt 8 Sekunden dauern, und die Filme können im Gegensatz zu vorher mit wenig Aufwand gewechselt werden. So sind im neuen Kino zwei Filme vom Winterpanorama des Matterhorns und des Titlis zu sehen. Im Sommer soll sich das dann der Saison anpassen. Welche Filme und Sujets gezeigt werden, entscheidet Schweiz Tourismus.

Die Geräuschkulisse ist ebenfalls anders. In den neuen Filmen begrüsst Heidi die Fluggäste auf Englisch: «Es ist so schön, dass Sie da sind. Ich bin Heidi, und das ist mein Zuhause. Lassen Sie mich Sie herumführen.» Und weiter: «Das Matterhorn! Ist es nicht magisch?» Anschliessend verabschiedet sich Heidi: «Ich muss gehen. Goodbye – uf wiederluege!»

