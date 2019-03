Das alles kann der neue Rega-Helikopter

Leistungsstärker und sicherer ist der neue Helikopter H145 der Rega. Seit über einem Monat steht er der Crew der Einsatzbasis in Dübendorf zur Verfügung. Stolz fährt ihn Basisleiter und Rettungssanitäter Adrian Ferrari am Mittwochmorgen aus dem Hangar auf den Start- und Landeplatz: «Der neue Rega-Helikopter hat sich bereits in kurzer Zeit im Einsatz bewährt.»

Umfrage Sind Sie schon einmal in einem Helikopter geflogen? Ja, schon ein paarmal.

Ich habe schon mal einen Panoramaflug gemacht.

Nein, noch nie.

Ich steige nicht in Helikopter, ich habe Angst.

Bis zu durchschnittlich dreimal pro Tag sind Ferrari und sein Team im Einsatz. Für einen Einsatzzeitraum von 1,5 Stunden ist der Heli jeweils getankt. 24 Stunden ist die Crew – bestehend aus Pilot, Rettungssanitäter und Arzt – auf der Einsatzbasis in Dübendorf im Schichtbetrieb vor Ort und einsatzbereit: «Nach Alarmeingang sind wir innerhalb von drei bis fünf Minuten in der Luft.»

«Er ist leiser als sein Vorgänger»

Für Ferrari bedeutet der neue Rega-Heli einen Quantensprung: «Basierend auf den Erfahrungen mit dem Vorgängermodell hat ein Rega-Team die Kabine optimiert.» Neu sei beispielsweise die Beleuchtung. «Diese erleichtert uns gerade während der Nachteinsätze das Arbeiten am Patienten.»

Zudem ist das neue Modell viel leiser. So leise, dass sogar die Anwohner in Dübendorf den neuen Heli loben: «Wir haben Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, dass gerade Starts in der Nacht leiser sind und weniger wahrgenommen werden als noch mit dem alten Helikopter.»

Ein Heli kostet 8,5 Millionen Franken

Sieben Stück des neuen Modells hat die Rega insgesamt beschafft. «Fünf werden auf den Mittelland-Basen im Einsatz sein. Zwei dienen als Reserve. Einerseits, weil die Helikopter regelmässig gewartet werden müssen, und andererseits für Trainings.» Der neue Rega-Helikopter kostet inklusive medizinischer Spezialausrüstung, Ersatzteilen und Ausbildung der Crews rund 8,5 Millionen Franken.

Für Interessierte stellt die Rega den H145 am Freitag und Samstag zwischen 10 und 18 Uhr im Hauptbahnhof Zürich aus. Die Crew der Einsatzbasis Dübendorf wird vor Ort sein und Fragen beantworten. Rund um den Rettungshelikopter bieten Rega-Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen Einblick in die Arbeit der Rettungsflugwacht.

Fenestron

Auffallend am neuen Rega-Helikopter ist der sogenannte Fenestron. Der Heckrotor ist in eine schützende Kapsel eingebaut, was den Heli nicht nur sicherer, sondern auch leiser macht. Anwohner sollen das bereits bemerkt haben, weil sie die Nachteinsätze weniger wahrnehmen. Trotzdem sind die Triebwerke deutlich leistungsstärker als die seines Vorgängers. Der Rega-Rettungshelikopter verfügt über zweimal 894 PS und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 230 Kilometern pro Stunde.

Modernes Cockpit

Für den Piloten gibt es im modernen Glascockpit viele Neuerungen. Auf drei grossen Touch-Screen-Bildschirmen etwa werden während des Flugs alle wichtigen Informationen übersichtlich dargestellt. Dazu gehören Karten, Kameras und Wetterradar. Ein 4-Achsen- Autopilot macht es auch möglich, dass der Helikopter selbstständig an Ort und Stelle schweben kann. Das ist zum Beispiel bei einem Einsatz mit der Rettungswinde hilfreich.

Drehender Sitz

Neu kann der Rettungssanitäter, der vorne links neben dem Piloten sitzt, seinen Sitz während des Flugs um 180 Grad drehen. Das ermöglicht dem Rettungssanitäter, den Arzt bei der Patientenversorgung in der Kabine zu unterstützen. Dank neuer Anordnung der Ausrüstung in der Kabine stehen dem Rettungssanitäter und dem Notarzt mehr Platz zur Verfügung.

LED-Beleuchtung

Da jeder vierte Rega-Einsatz in der Nacht stattfindet, wurde die Beleuchtung optimiert. Dabei passte man die Aussenlichter wie auch die Innenbeleuchtung in der Kabine an. Vor allem in der Kabine ist die richtige Beleuchtung wichtig. Diese soll dem Arzt genug Licht bieten, aber keinesfalls den Piloten ablenken, der in der Nacht ein äusserst lichtempfindliches Nachtsichtgerät trägt. Die Lösung für die Rega waren dimmbare LED-Leuchten. Auch an der Aussenhülle sind LED-Leuchten integriert, die nach vorn und unten gerichtet und steuerbar sind: Diese leuchten den Landeplatz besser aus als herkömmliche Schweinwerfer und beleuchten bei einer Aktion mit der Rettungswinde auch den Bereich weit unterhalb des Helikopters aus.

So sieht der neue Rega-Heli aus





(mon)