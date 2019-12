So urteilen die Zürcher über ihre Stadt

98 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher leben gern in der Stadt Zürich. Bei zwei Themen sehen sie aber dringenden Handlungsbedarf. Das zeigt die neuste Bevölkerungsumfrage der Stadt, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Über 5000 Stadtbewohner wurden befragt. Die Stadt beurteilt das Ergebnis als grundsätzlich positiv. Die Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse:

Umfrage Welches sind für Sie die grössten Probleme der Stadt Zürich? Verkehr

Umweltbelastung

Wohnen

Lebenskosten

Steuern

Ausländerfragen

Lebensbedingungen und -qualität

Nur 2 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie nicht gern in Zürich leben. Besonders hoch ist der Zuspruch bei den Personen ab 60 Jahren. Im Zürcher Seefeld sind die Bewohner am begeistertsten – knapp neun von zehn sagen, dass sie sehr gern in Zürich leben. In Schwamendingen-Mitte ist dieser Wert am tiefsten. Auch beim Thema Lebensqualität bildet Schwamendingen-Mitte zusammen mit Leimbach das Schlusslicht. Die Quartiere Mühlebach und Weinegg schneiden am besten ab.

Verkehr

Das grösste Problem in Zürich ist der Verkehr, wie rund die Hälfte der Befragten angibt. Das beinhaltet den ÖV, den Auto-, Velo- und Fussverkehr sowie die Parkplätze. Beim Parkplatzangebot sind knapp zwei Drittel unzufrieden mit der aktuellen Situation. Stark polarisieren auch die Tempo-30-Zonen: 40 Prozent sind damit zufrieden, fast ebenso viele unzufrieden. Bei den Themen Velo und Verkehrsberuhigung erhält das Engagement der Stadt zudem die tiefste Zustimmung. Rund die Hälfte der Zürcherinnen und Zürcher findet, für die Velostadt Zürich werde zu wenig getan. Ganz andere Werte erhält der öffentliche Verkehr: In allen Altersklassen sind über 80 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden mit dem ÖV-Angebot.

Sicherheit

Das Sicherheitsgefühl war in der 10-jährigen Geschichte der Bevölkerungsbefragung noch nie so hoch. Erstmals wurde zudem gefragt, ob die Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen zwölf Monaten ausserhalb der eigenen vier Wände belästigt wurden. Bei den Frauen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren gibt jede Dritte an, dass sie belästigt wurde – die Hälfte davon gar mehrfach. Bei den Männern in dieser Altersgruppe wurde rund ein Viertel der Befragten belästigt. Am meisten Belästigungen passieren auf der Strasse, gefolgt von Belästigungen in Tram und Bus sowie in Clubs, Restaurants und Bars.

Wohnen

Drei Viertel der befragten Stadtzürcher sind zufrieden mit ihrer Wohnung und der Wohnumgebung. Gleichzeitig wird das Thema Wohnraum als zweitgrösstes Problem der Stadt wahrgenommen und nur 10 Prozent finden das Wohnungsangebot zufriedenstellend. Auch die Stadt schreibt im Bericht, dass der Wohnungsmarkt weiter angespannt sei und die Nachfrage das Angebot unverändert übersteige. Beim Thema Miete hängt die Einschätzung der Einwohner vom Einkommen ab: Je tiefer das Einkommen der Einwohner, desto grösser ist auch die Belastung. Über 60 Prozent der Personen mit einem Bruttohaushaltseinkommen von 30'000 bis 59'000 Franken geben etwa an, dass sie mindestens ein Drittel ihres Einkommens für die Miete investieren müssen.

(wed)