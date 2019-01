So werden Konvois für die WEF-VIPs kontrolliert

Staatsoberhäupter, Minister und Diplomaten sind am WEF mit dabei – darunter vier Könige und 19 Präsidenten. Sie alle sind völkerrechtlich geschützte Personen, die Polizei kümmert sich um die entsprechende Sicherheit. Damit sie sicher vom Flughafen Zürich nach Davos kommen, ist die Kantonspolizei Zürich mit einem grossen Aufgebot vor Ort.

In den vergangenen Jahren leisteten die Mitarbeiter der Kantonspolizei rund 20'000 Arbeitsstunden im Rahmen des WEF. An den Spitzentagen waren über 400 Polizisten ausschliesslich für den Event in Davos im Einsatz. Zwei Aufgaben haben die Verantwortlichen am Montag den Medien vorgestellt.

Sicherheits-Check auf Sprengstoff

Der brasilianische Präsident wird beispielsweise am Montagnachmittag mit einem Konvoi nach Davos gefahren. Dieser besteht aus einem Polizeifahrzeug, der Limousine und zwei Begleitautos. Damit diese sicher sind, werden sie von der Polizei kontrolliert, bevor der Präsident in die Limousine einsteigt. Mit Sprengstoffhunden und einer Sichtkontrolle werden die Autos gecheckt.

Koordination im WEF-Büro

Im VIP-Büro am Flughafen werden die Einsätze koordiniert. Für jede der rund 300 erwarteten Personen, die völkerrechtlich geschützt sind, gibt es hier ein Dossier mit Informationen von den Delegationen und dem Bundessicherheitsdienst. Letzterer entscheidet auch, ob die VIPs mit dem Auto oder mit dem Helikopter nach Davos gebracht werden. Die Autokonvois werden in diesem Büro zudem laufend mit GPS überwacht.

(tam)