So werden die Zürcher Trams desinfiziert

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) greifen zum Desinfektionsmittel. In der Nacht werden bei allen 490 Trams und Bussen die Haltestangen, Türknöpfe und Sitzplätze desinfiziert. So wollen sie die Ausbreitung des Virus minimieren. Um die zusätzliche Reinigungsarbeit bewältigen zu können, haben die VBZ einen Teil der Arbeiten an ein externes Unternehmen übergeben. Wie die Trams desinfiziert werden, sehen Sie im Video.

(wed)