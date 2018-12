Kunden dürfen Softdrinks gratis nachfüllen – Kritik

Softdrinks enthalten oft viel Zucker. In der neuen Filiale von Kentucky Fried Chicken (KFC) in Volketswil kann man sich diese Zuckerbombe aber so oft nachfüllen, wie man will. Zumindest ist laut «Blick» das sogenannte Refill im Fixpreis inbegriffen, wenn man ein Menü kauft. In Amerika ist das schon lange üblich.

So sind im KFC an frei zugänglichen Soda-Stationen neben Pepsi-Cola auch die zuckerlose Variante Pepsi Max, das Fanta-Pendant Mirinda, das Citro-ähnliche 7 Up und Wasser erhältlich. Ähnlich wie bei den Getränkestationen in Migros-Restaurants kann man bei diesen seinen Becher darunterhalten und drücken – allerdings muss man dort fürs Nachfüllen zahlen. Das Gratisangebot gibt es im KFC in Volketswil und Mendrisio TI, nicht aber in jenen im Shoppyland Schönbühl BE und am Bahnhof Genf.

Der erste Kunde im KFC in Volketswil

Süssgetränke sind keine Durstlöscher

Es werden aber wohl bald mehr werden, denn KFC will in den nächsten zehn Jahren 50 Restaurants in der Schweiz eröffnen. Dagegen ist die Anzahl der acht Kundenkantinen des Möbelhauses Ikea gering, wo es schon Gratis-Refills gibt. Inbegriffen ist das Nachfüllen auch bei den Chickeria-Restaurants der Migros.

Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz sieht den Auffüll-Import aus den USA darum kritisch. Süssgetränke sind laut einem Sprecher keine Durstlöscher, sondern werden nur ab und zu und in kleinen Mengen empfohlen. Stattdessen solle der Konsum von Mineralwasser gefördert werden.

KFC: Kunde kann selber entscheiden

Bei KFC sieht man das anders. Der Konsument kann gemäss einer Sprecherin selber entscheiden, ob er sich ausgewogen ernähren möchte und deshalb beispielsweise Mineralwasser vorzieht.

Ob der Kunde das tut, ist eine andere Frage. Jedenfalls hat sich gemäss der Zeitung in den letzten 25 Jahren der Anteil der adipösen (fettleibigen) Menschen in der Schweiz auf elf Prozent verdoppelt. Dazu trägt bei, dass die Schweizer pro Kopf 110 Gramm Zucker pro Tag vertilgen – ein grosser Teil davon kommt aus Süssgetränken. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO liegt bei 50 Gramm.

