Bei 8:0 musste der Schiri den Match abbrechen

In einem 2. Liga-Spiel spielten am Sonntag der FC Männedorf gegen den FC Srbija. Die Männedörfler führten im Heimspiel mit 8:0. Deshalb soll der Gegner den Match absichtlich sabotiert haben, behaupten Augenzeugen. Der FC Srbija sei mehrfach mit den Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden gewesen. Noch während des Spiels soll der FC Srbija mit dem Rückzug gedroht haben.

«Aber damit hätten sie eine Forfaitbusse kassiert», sagt Mike Koller. Der FC Männedorf-Trainier vermutet: «Um nicht haushoch zu verlieren und um eine Busse zu umgehen, könnte der Verein den Spielabbruch absichtlich provoziert haben. Dieses Gerücht hörte ich bereits im Verlauf der 2. Halbzeit und es hielt sich hartnäckig.»

«So etwas habe ich noch nie erlebt»

Dabei soll der FC Srbija extra Spieler ausgewechselt und Verletzungen vorgetäuscht haben: «Sogar den Goalie haben sie ausgewechselt. Die Tatsache, dass der gesunde Torhüter vor dem verletzten Feldspieler ausgewechselt wird, muss stutzig machen», so Koller. «Am Schluss standen nur noch sechs Leute auf dem Feld.» Der Schiedsrichter musste den Match schliesslich in der 68. Minute laut der Website des FC Männedorf wegen drei roten Karten, einem bereits ausgeschöpften Wechselkontingent und mehreren verletzten Spielern – alles seitens der Gegner – vorzeitig beenden.

Hat FC Srbija Spielabbruch provoziert?

Koller macht das Ganze sehr traurig: «Mir tut es Leid für die vielen Zuschauer und die Spieler, die heute eine hervorragende Leistung auf den Platz gebracht haben.» An diesem Sonntag habe eindeutig der Fussball verloren: «Im meiner zehnjährigen Trainerkarriere habe ich so etwas noch nie erlebt.» Wie der Fussballverband Region Zürich das Verhalten vom FC Srbija wertet, wird sich noch herausstellen: «Wir erwarten im Laufe der Woche einen Entscheid, rechnen aber damit, dass das Resultat von 8:0 gewertet wird», sagt Koller.

Für 20 Minuten war der Fussballverband am Montag nicht erreichbar. Beim FC Srbija sagt man zu dem Vorfall nur so viel: «Was will der FC Männedorf eigentlich damit bezwecken?»

(mon)