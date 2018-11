Spielplatz muss weg, weil er gegen Gesetz verstösst

Ruhig ist es an diesem Sonntag beim Flügerli-Spielplatz oberhalb vom aargauischen Endingen. Eine Familie brätelt bei der Feuerstelle. Die Kinder rennen währenddessen auf dem Spielplatz herum. Die aus Holz erbauten Hütten, Brücken, kleinen Bänke und Klettergerüste bereiten den Kindern sichtlich Freude. Doch bald soll diese Idylle nicht mehr existieren, so wollen es die Behörden.

Für die Behörden ist die Anlage zu unsicher

Der 2005 erbaute und 1 Hektar grosse Spielplatz nahe der Sandackerstrasse muss voraussichtlich im März 2019 abgebaut werden. Der pensionierte Primarlehrer Alban Killer hatte den Spielplatz im Rahmen eines Schulprojekts mit seinen damaligen Schülern gestaltet. Seitdem kümmert sich der 76-Jährige ehrenamtlich um die Anlage.

Wie das zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) zur «Aargauer Zeitung» sagt, sei die Waldbeanspruchung zu gross, die Bauten und Anlagen zu verzettelt und die Trägerschaft für die Sicherheit, Haftung und den Rückbau nicht vorhanden. Zudem habe sich herausgestellt, dass einige Anlagen wegen mangelhaften Unterhalts nicht sicher seien.

«Einfach bauen, geht doch nicht»

Für die Spaziergänger nahe des Flügerli-Spielplatzes ist die Entscheidung der Behörden unverständlich: «Der Mann hat so viel Arbeit und Energie reingesteckt und jetzt soll der Spielplatz einfach verschwinden», sagt eine junge Mutter. Das sei nicht nur für die Kinder schade: «Auch wir Erwachsene bedauern das sehr.» Viele Leute, auch von ausserhalb, hätten sich gerne hier aufgehalten. Wegen den Sicherheitsbedenken, die die Behörden äussern, hätte man sich bis anhin keine Gedanken gemacht, so die 27-jährige Frau.

Ein älterer Anwohner von Endingen sieht das etwas anders: «Es gibt nun mal Regeln und Gesetze. Einfach bauen, geht doch nicht.» Sein Begleiter hingegen findet: «Die Behörden könnten hier eine Ausnahme machen.» Alles immer stur abzuhandeln, sei nicht in Ordnung. Das finden auch die meisten Anwohner. Eine ältere Frau spricht von Behörden-Irrsinn: «Das ist mal wieder typisch. Alles abreissen, was nicht der Norm entspricht.»

Ende März soll definitiv Schluss sein

Laut dem jetzigen Stand wird es wohl keine Ausnahme geben. Ende März 2019 soll definitiv Schluss sein. Der Kanton hat das in Absprache mit der Gemeinde beschlossen. «Die Anlage entspricht nicht dem Ausmass eines bewilligungsfähigen Spielplatzes», sagt BVU-Sprecher Giovanni Leardini zur «Aargauer Zeitung».

Spielplatz muss weg, weil er gegen Gesetz verstösst

Zudem sollen anfänglich nur untergeordnete Bauten vorhanden gewesen sein: «In den folgenden Jahren wurde die Anlage aber kontinuierlich ausgebaut», so Leardini. Bereits 2012 hätten sich die kantonalen Behörden an die Gemeinde gewandt. Laut Endingens Gemeindeammann Ralf Werder reichte diese daraufhin ein Baugesuch ein. «Es wurde aber keine klare Trägerschaft gefunden und das Verfahren zog sich so in die Länge», erklärt Leardini.

Kleiner Hoffnungsschimmer

Gegen diese Vorwürfe wehrt sich Killer: «An der feierlichen Einweihung und an der Sanierung vor zwei Jahren waren jeweils Gemeindevertreter dabei.» Zudem habe er die entsprechende Bewilligung beim zuständigen Kreisförster eingeholt. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es noch: Die Feuerstelle auf dem Flügerli-Spielplatz darf eventuell bleiben. Für den ehemaligen Primarlehrer sei das aber nur ein schwacher Trost, wie er betont.

