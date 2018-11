Stadion-Gegner verteilen Flyer mit falschen Zahlen

Im Abstimmungskampf kritisieren Stadion-Gegner immer wieder, dass die Befürworter mit falschen Fakten und Zahlen argumentieren würden. Nun aber haben die Grünen selbst einen falsche Angabe gemacht. Und zwar auf Flyern, die sie in den Kreisen 4 und 5 in Briefkästen verteilten. Darauf werden 127 preisgünstige Wohnungen auf dem Areal erwähnt.

«Weitere Fake News zum Fussballstadion», schreiben die Befürworter von Fussballstadion Ja auf Facebook. Die Zahl der gemeinnützigen Wohnungen beim Projekt Ensemble sei falsch. Richtig wäre: 174 Wohnungen auf dem Areal.

Zweiter Flyer-Aufreger innert weniger Tage

Der verantwortliche Gemeinderat Markus Knauss (Grüne) antwortet sofort: «Da ist uns ein offensichtlicher Fehler unterlaufen, für den wir uns entschuldigen.» Auch zu 20 Minuten sagt er, dass ihm die Sache peinlich sei: «Ich habe den Text durchgelesen, aber das nicht gesehen.»

Es ist bereits der zweite Flyer-Aufreger innert weniger Tage im Abstimmungskampf um das Stadion. Am Freitag tauchten im Zürcher ÖV Flyer mit brennenden Wohntürmen und der Überschrift «Nein 11» auf – eine klare Anspielung auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York City. Wer hinter diesem Flyer steckt, ist bis heute unklar.

