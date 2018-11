Brugg schlägt Spende von 10'000 Franken aus

Die Rentnerin G. B.* hat der Schule Brugg AG kürzlich 10'000 Franken angeboten. Mit der Spende wollte die Dame aus Neuenhof AG verhindern, dass die Schüler bei Reisen, Exkursionen und Ausflügen Abstriche machen müssen. Laut B. hatte die Schule versprochen, die Überweisung des Betrags in die Wege zu leiten.

Am Donnerstag jedoch schlug der Brugger Stadtrat Willi Däpp (SP) das Spendenangabot aus: «Gestern Morgen hat der Stadtrat beschlossen, dass die obligatorischen Schulanlässe ohne Einsparungen durchgeführt werden und die Spende von Frau B. deshalb nicht nötig ist», sagt der Bildungsvorsteher. Die Eltern hätten die Möglichkeit, zusätzlich zum obligatorischen einen freiwilligen Beitrag zu bezahlen. «Die Stadt Brugg begleicht demnach die Differenzen zwischen den Elterneinnahmen und den Gesamtkosten der externen Schulveranstaltung.»

Qualitätseinbussen hätten gedroht

Laut Däpp wären die vorgesehenen Einsparungen nicht ohne Qualitätseinbussen über die Bühne gegangen. Die Schulreisen hätte nur noch im Kanton oder in angrenzenden Kantonen stattfinden können. «Um ein Lager durchführen zu können, hätten die Schüler in ihrer Freizeit Geldsammelaktionen starten müssen.» Dies hätte die Lehrpersonen zu zusätzlicher Arbeit verknurrt. «Da sich Brugg als Bildungsstadt etablieren will, sind solche Einsparungen ohnehin der falsche Weg.»

Offen für eine Spende zeigt sich Brugg aber im Falle des Ferienhauses in Hemberg SG, in dem unter anderem Ferienlager für Kinder durchgeführt werden. «Die Spende würde zweckgebunden für die finanzielle Unterstützung von Kindern aus einkommensschwachen Familien verwendet werden, wie es dem Willen der Spenderin entspricht», erklärt Däpp.

Spende für andere Kinder

G. B. bestätigt: «Gern spende ich das Geld auch der Stiftung Hemberg. Kinder, die sonst nicht in die Ferien können, tun mir ja auch leid.» Es freue sie, dass das Geld doch an den richtigen Ort komme, so die Rentnerin.

Von der Volksschule Kriens LU hingegen erwartet B. demnächst einen Einzahlungsschein, um weitere 10'000 Franken zu spenden (20 Minuten berichtete). 2017 entschied das Bundesgericht, dass den Eltern für obligatorische Schulanlässe oder Lager nur noch maximal die Verpflegungskosten in Rechnung gestellt werden dürfen. Auch die Volksschule Kriens LU kündigte an, bei Aktivitäten ausserhalb der Schule deshalb Abstriche machen zu müssen.

*Name der Redaktion bekannt