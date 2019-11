Stadt überklebt das EHC-Kloten-Logo

Wer eine Stadt verärgern, bis ins Mark erschüttern und sich bei den Anwohner jegliche Sympathien verspielen will, der vergreife sich an den Symbolen des lokalen Eishockey- oder Fussballclubs. So tat es die Baudirektion des Kantons Zürich in Kloten. Sie will den EHC-Kloten-Puck entfernen, der bei einem Kreisel prangt. Grund: Es handle sich um kommerzielle Werbung.

Umfrage Soll der Puck in Kloten entfernt werden? Ja, das ist kommerzielle Werbung und so sind die Regeln.

Nein, das ist Quatsch. Der EHC gehört zu Kloten und zur Schweizer Sportgeschichte.

Ganz ehrlich – habt ihr keine anderen Probleme?

Aus Angst, dass die kantonale Baudirektion das Kunstwerk zwangsweise entfernen und den Aufwand der Stadt in Rechnung stellen könnte, hat die Stadt Kloten den Puck in Plastik gehüllt. Unbekannte entfernten die Blache in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Das hat nun Konsequenzen. Wie der «Klotener Anzeiger» schreibt, hat die EHC Kloten AG, die Besitzerin des Pucks und der Blache, Strafanzeige erstattet.

Zeit gewinnen

Jetzt hat die Stadt Kloten und die EHC Kloten AG einen neuen Versuch gewagt. Am Donnerstagmittag haben Arbeiter das EHC-Logo überklebt. «Damit gewinnen wir Zeit, unsere Argumente dem Kanton in Ruhe darlegen zu können und sie zu überzeugen, den Puck stehenzulassen», sagt Stadtpräsident René Huber auf Anfrage.

Huber macht deutlich: «Das ist der letzte Versuch.» Er zähle auf die Vernunft aller, die Klebefolie nicht zu entfernen. «Ich mache mich hier nicht zum Deppen. Wenn die Folie nochmals wegkommt, dann überlege ich mir wirklich, ob ich mich noch so einsetze für den EHC-Kloten-Puck.»

Puck entfernen

Huber appeliert: «Die Leute sollen uns machen lassen, dann kommt alles gut. Ich wäre stolz, wenn dies das gesamte EHC-Kloten-Umfeld akzeptieren würde.» Nütze dieser Aufruf nichts und die Folie werde wieder weggenommen, müsse die Stadt sich überlegen, den Puck zu entfernen und an einem weniger umstrittenen Ort aufstellen.

Für den Stadtpräsidenten hat der Puck eine so emotionale Bedeutung, dass er hofft, dass dies nicht passieren und der Kanton der Stadt entgegenkommt. «Der EHC-Kloten-Puck ist ein Symbol für unsere Stadt. Wir haben eine über 80-jährige Eishockey-Tradition. Das lassen wir uns nicht nehmen», sagt Huber. Vor lauter Paragrafen würde der Kanton den Sinn für pragmatische Lösungen verlieren.

Die Baudirektion des Kantons äussert sich nicht zum überklebten Puck. Ein Sprecher sagt aber: «In dieser Form erfüllt der Puck die allgemeinen Bedingungen und generellen Vorgaben für die Kreiselgestaltung des Kantons Zürich.»