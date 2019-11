Stadtrat will Hunderte Parkplätze abbauen

Zehn Prozent weniger Parkplätze in der Innenstadt im Vergleich zum Jahr 1990 – das ist der Plan des Zürcher Stadtrats. Damit will er Platz für Fussgänger, Velos und Grünflächen schaffen. So sollen rund 770 Parkfelder ersatzlos verschwinden. Das hat der Stadtrat am Mittwoch angekündigt.

Bisher war die Regelung so, dass aufgehobene Parkplätze unterirdisch ersetzt werden mussten. Das war der sogenannte historische Parkplatzkompromiss. Die aufgehobenen Parkplätze vom Münsterhof etwa sind ins Parkhaus beim Opernhaus verlegt worden.

SVP-Präsident sieht schwarz

Der Stadtrat hält seinen Ansatz für pragmatisch, betont Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) laut dem «Tages-Anzeiger». Die zehn Prozent seien nicht aus der Luft gegriffen, sondern beruhten auf einer groben Rechnung, wie viel Platz man in der Innenstadt tatsächlich benötige für das, was sich am Horizont abzeichne. Dazu gehören Projekte für die Verkehrsbefreiung des Predigerplatzes oder der Stadthausanlage sowie die Routen im Masterplan für den Veloverkehr.

Der Vorschlag geht nun an den Gemeinderat. Marco Denoth, Co-Präsident der Stadtzürcher SP, sagt zur Zeitung, dass die Reduktion zu wenig weit gehe. Und Markus Knauss von den Grünen hält es sogar für grundsätzlich falsch, den alten Kompromiss durch ein «neues Korsett» zu ersetzen. Schwarz sieht deshalb SVP-Präsident Mauro Tuena. Schon der Verlust von 770 Parkplätzen in der City wären eine Katastrophe, sagt er. Den dortigen Läden breche dadurch der Umsatz weg. FDP-Präsident Severin Pflüger spricht von einem Tiefschlag fürs Gewerbe, das wegen dem Online-Handel und dem Einkaufstourismus ins Ausland ohnehin unter Druck stehe.

