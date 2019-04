Regierungsrat Fehr steigt ins falsche Flugzeug

Kleine Aufregung am Mittwochabend am Flughafen Kloten: Kurz nachdem der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr in eine Easyjet-Maschine eingestiegen war, merkte er, dass es sich um den falschen Flieger handelte: Der 60-Jährige wollte eigentlich nach London fliegen, das Flugzeug, in das er einstieg, hatte aber Berlin als Zielort.

Umfrage Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie im falschen Flugzeug sassen? Niemals.

Ja, einmal.

Leider immer wieder.

NZZ-Redaktor Andrea Roman Sorg hielt die Szene an Bord mit einem Bild fest, das er auf Twitter teilte. Wie sich später herausstellte, war das Missgeschick nicht Fehrs Schuld gewesen. «Ein VIP-Taxi hat Fehr übers Rollfeld gefahren und zum Flugzeug gebracht», sagte Sorg zum «Blick». Die beiden Easyjet-Maschinen nach Berlin und London-Luton seien nebeneinandergestanden, so habe der Taxi-Chauffeur den Politiker zum falschen Flieger gebracht.

Zu Fuss durchs Rollfeld

Mario Fehrs Sprecher Urs Grob bestätigt gegenüber dem «Blick» den Vorfall. «Damit Regierungsrat Fehr trotz seiner sehr engen Agenda gestern den gebuchten Flug erreichen konnte, begleiteten ihn zwei Einsatzkräfte der Kapo durch den Einsteigeprozess bis zum Flugzeug», teilte Grob mit.

Am Schluss ging aber alles noch gut. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Bordpersonal von Easyjet verliess Fehr schliesslich die falsche Maschine wieder und wechselte zu Fuss ins andere Flugzeug.

Der Zürcher Regierungsrat Mario #Fehr im falschen Flugzeug. Wir fliegen nach Berlin. Er will nach London. Er darf raus und geht zu Fuss zur Maschine neben uns, die nach London geht. Manchmal ist die Fliegerei unterhaltsam. #easyjet pic.twitter.com/rmIjxO9uAy — Andrea Roman Sorg (@andrearomansorg) April 3, 2019

(kle)