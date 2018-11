Statt mit Räbeliechtli gibt es Umzug mit Tetrapaks

Zurzeit schnitzen viele Kinder Räben, um damit durch die dunklen Strasse zu marschieren. Die Kindergärtler und Primarschüler von Mandach AG basteln jedoch für den Umzug von heute Dienstag aus Tetrapackungen Laternen – der traditionelle Räbeliechtliumzug wurde kurzerhand in Liechterumzug unbenannt.

Lydia Spuler, Schulleiterin der Primarschule Mandach, bestätigt auf Anfrage den Bericht der «Aargauer Zeitung». «Die Räben sind in diesem Jahr wegen der Trockenheit und Hitze klein geblieben», sagt sie. Diese besorgen jeweils die Landfrauen Mandach für die Schule bei einem Bauern aus der Gegend. «Wir haben entschieden, dass die Räben nicht von weit her geholt werden sollen.»

Basteln mache genauso viel Freude

Deshalb bastle man nun als Alternative Laternen aus Tetrapackungen, so Spuler. «Das Basteln hat den Kindern genauso viel Freude bereitet wie mit Räben.» Zudem hätten sie weniger Hilfe benötigt: «Gerade bei den jüngeren Kindern sind beim Räbenschnitzen jeweils noch Eltern zur Unterstützung dabei.»

Mein sei nun gespannt auf die Reaktionen, wenn die Kinder mit Tetrapak-Laternen durchs Dorf spazieren. Trotzdem soll dies nicht zur Tradition werden: «Wenn die Räben nächstes Jahr wieder gross genug sind, werden sie für den Umzug eingesetzt.»

«Immerhin hat man eine Alternative»

Ein Lieferproblem bei den Räben hat man auch in den Schulen der Aargauer Gemeinden Leibstadt, Full-Reuenthal, Schwaderloch und Leuggern die sich nicht weit entfernt von Mandach befinden. Hier wich man dieses Jahr auf Laternen aus Papier oder Petflaschen aus. In der Schule Mettauertal kann man voraussichtlich den Umzug mit richtigen Räben durchführen, wie es auf Anfrage heisst. Man hatte jedoch Schwierigkeiten beim Bestellen. Im nahen Villigen und in Brugg fanden bereits traditionelle Räbeliechtli-Umzüge statt.

In Zürich scheinen die Räben trotz Trockenheit gross genug zu sein, wie eine Umfrage bei verschiedenen Organisatoren in der Stadt ergab. So werden auch am Samstag bei der Räbechilbi in Richterswil ZH keine Tetrapaks eingesetzt: «Bei einem unserer Lieferanten gab es aber ebenfalls einen Ernteausfall», sagt Sprecher Bruno Füchslin.

Dies sei jedoch kein Problem gewesen, da man die 30 Tonnen Räben, die man für die Chilbi brauche, jeweils von sechs verschiedenen Bauern aus dem Kanton beziehe. Dass Mandach den Engpass mit Tetrapaks umgeht, findet er originell: «Immerhin hat man eine Alternative. Vielleicht ist das ja ganz lustig.»

