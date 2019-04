Goldküsten-Baustelle nervt Autofahrer gewaltig

Ärger an der Zürcher Goldküste: Wegen Bauarbeiten an der Seestrasse in Küsnacht bildet sich seit Wochen ein langer Stau Richtung Zürich. Vor allem in den frühen Morgenstunden müssen die Autofahrer Geduld beweisen. Letzte Woche war es besonders schlimm. Eine Änderung in der Verkehrsregelung führte zu einem Chaos.

Umfrage Stehen Sie oft im Stau? Ja, täglich. Das ist ein Graus!

«Ich habe eine halbe Stunde länger gebraucht»

Wie ein Herrliberger berichtet, konnte man die etwa 400 Meter lange Baustelle am rechten Zürchseeufer bisher mit vernünftigem Aufwand umfahren.

Letzten Mittwoch stand er aber bereits ab der Ortsgrenze Erlenbach: «Ich habe an diesem Tag insgesamt 45 Minuten von Herrliberg bis nach Zollikon gebraucht. Das sind 30 Minuten mehr als sonst.»

«Nichts bewegte sich»

Besonders ärgerlich: Die Polizei hatte für die Zürichstrasse und weitere Quartierstrassen ein Fahrverbot Richtung Zürich verhängt. Autofahrer waren gezwungen, auf die Alte Landstrasse auszuweichen: «Wie es dort ausgesehen hat, kann sich jeder vorstellen.»

Auch ein Leser aus Küsnacht berichtet über kilometerlange Staus: «Ich stand am Mittwoch bereits nach der Bahnunterführung in Küsnacht – nichts bewegte sich.» Irgendwann habe er die Geduld verloren und die Fähre von Meilen nach Horgen genommen. Am Freitag stand der Mann erneut im Stau, wie er sagt: «Das ist unzumutbar.»

«Lässt sich nicht vermeiden»

Die Baudirektion Kanton Zürich bestätigt auf Anfrage, dass sich Anwohner und Autofahrer bereits beschwert hätten: «Uns war bewusst, dass die Bauarbeiten an der Seestrasse zu längeren Reisezeiten führen werden», sagt Sprecherin Isabelle Rüegg. Ein Stau bei einer solch vielbefahrenen Strasse sei kaum zu vermeiden.

Letzten Mittwoch habe sich die Situation kurzzeitig verschärft: «Die Gemeindepolizei hat in Absprache mit uns einzelne Seitenstrassen gesperrt.» Damit wollte man den Schleichverkehr in den Quartieren unterbinden. Mittlerweile seien diese Sperrungen wieder aufgehoben.



Die jetzige Verkehrsführung soll laut Rüegg bis Bauende bestehen bleiben: «Unseren Berechnungen und Erfahrungen zufolge ist die aktuelle Umleitung die beste Option.» Man beobachte aber die Situation laufend und werde Verbesserungen vornehmen, wenn man Potenzial sehe.

