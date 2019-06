Aktivistinnen bewerfen Ems-Chemie mit Farbe

Eine Niederlassung der Ems-Chemie in Männedorf wurde in der Nacht auf Mittwoch mit Farbe beworfen. Die Sachbescheschädigung fand im Eingangsbereich statt. Zum Vandal-Akt bekannte sich in einem Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, das Komitee für Kämpfende Streikerinnen.

Die Aktivistinnen fühlten sich von den Äusserungen von Magdalena Martullo-Blocher, der Chefin von Ems-Chemie und SVP-Nationalrätin, vor den Kopf gestossen. Im Vorfeld des Frauenstreiks kündete die Politikerin an: «Ein Streik würde zur Kündigung des Kollektiv-Arbeitsvertrages führen. Das wissen unsere Gewerkschaften.» Frauen, die ein Zeichen setzen wollten, könnten freinehmen.

Stellungnahme von Ems-Chemie noch offen

Die Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage die Sachbeschädigung an der Kugelgasse in Männedorf. Sprecher Ralph Hirt sagt: «Eine Anzeige ist eingegangen. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.»

Ems-Chemie war auf Anfrage von 20 Minuten noch nicht erreichbar. Eine Stellungnahme von liegt zurzeit nicht vor.



(dmo)