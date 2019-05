Falschparker verurteilt wegen fahrlässiger Tötung

Das ist passiert

Ein Streit um ein falsch parkiertes Auto in Zürich-Schwamendingen endete im November 2017 tödlich. Ein Mann, der sein Auto ordnungswidrig auf dem Trottoir abgestellt hatte, habe einen 79-Jährigen mehrmals am Kopf geschlagen und dann in den Rumpf getreten, als dieser nach einem Sturz am Boden lag. Das Opfer verstarb noch vor Ort an Herzversagen.

So verteidigt sich der Beschuldigte

Beim Prozess am Donnerstag bestritt der 55-jährige Beschuldigte die Aussage von zwei Zeuginnen, dass er das am Boden liegende Opfer getreten hat. Auch zu den Schlägen sei es nur gekommen, weil er sich gewehrt habe. «Das Opfer hat mich mit einem Schlüsselbund angegriffen.» Er habe dann sein Gesicht mit seinen Händen geschützt und gefuchtelt. Dabei habe er das Opfer im Gesicht getroffen.

Der Verteidiger forderte einen vollständigen Freispruch für seinen Mandanten. Dieser habe keinen Streit gesucht. Ursache für den Konflikt sei vielmehr das übertriebene Vorgehen des Opfers gewesen. «Wegen einer Lappalie hat er dem Beschuldigten alle Schande gesagt.» Die Aussage der Zeuginnen zweifelt er an, unter anderem weil es dunkel war und sie im Auto zuschauten.

Staatsanwaltschaft forderte 11 Monate bedingt

Der Staatsanwalt dagegen sah den Sachverhalt als erstellt an, gestützt auf Zeugenaussagen und das rechtsmedizinische Gutachten. Der Beschuldigte habe die Sorgfaltspflicht verletzt. Aus Lebenserfahrung hätte er voraussehen müssen, dass die Schläge und Tritte gegen einen 79-Jährigen Mann zu dessen Tod führen können. «Es gibt auch den Spruch, dass man keinen alten Menschen aufregen soll, weil er sonst noch ein Herzchriesi bekommt.» Die Staatsanwaltschaft forderte elf Monate bedingt.

Das Urteil des Gerichts

Das Urteil des Bezirksgerichts Zürich fiel aber noch etwas höher aus. Es verurteilte den 55-jährigen Schweizer wegen fahrlässiger Tötung und einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten.