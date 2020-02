Stromausfall im Zürcher Kreis 3

In Zürich Wiedikon ist heute am frühen Morgen der Strom ausgefallen. Nicht nur in den Häusern blieb es dunkel, sondern auch die Strassenbeleuchtung fiel zum Teil aus. «Ich musste mit der iPhone-Taschenlampe durch meine Wohnung stolpern», berichtet eine Leserreporterin.

Auf Anfrage bestätigt das EWZ den Stromausfall in Wiedikon. Im Gebiet Shilfeld habe es einen Kurzschluss gegeben. Man sei daran, die Störung zu beheben.

(kat/chk)