ETH-Doktorand nervt sich über CO2-Abgabe-Zwang

Der Akademischen Sportverband Zürich (ASVZ) bietet regelmässig Tauchreisen zu günstigen Preisen an. Auch der ETH-Doktorand C. D.* nahm das Angebot schon im In- und Ausland wahr. Im Juli findet eine einwöchige Reise auf Malta statt, die für Studenten 640 Franken und für Hochschulmitarbeiter 840 Franken kostet. Im Preis ist eine obligatorische CO2-Abgabe von 16 Franken inbegriffen, die der Stiftung Myclimate überwiesen wird.

Umfrage Was halten Sie von der obligatorischen CO2-Kompensation? Ein toller Beitrag an den Umweltschutz.

Völlig übertrieben.

Ich weiss nicht.

«Auch wenn das kein grosser Betrag ist, ärgert mich dieser Zwang», sagt D. Für ihn sind CO2-Abgaben ein moderner Ablasshandel: «Wem der Umweltschutz wirklich am Herzen liegt, geht in der Schweiz tauchen, alles andere ist Heuchelei.» Selbst der Nationalrat habe sich gegen eine CO2-Abgabe auf Flüge ausgesprochen, was den Organisatoren aber offenbar egal sei.

Früher war Abgabe freiwillig

Der Physiker hat kein schlechtes Gewissen beim Fliegen: «Der Luftverkehr macht momentan nur einen kleinen Bruchteil des globalen CO2-Ausstosses aus.» Nach Malta geht er jetzt nicht tauchen – aus beruflichen Gründen. Demnächst will er aber wieder an einer ASVZ-Tauchreise in Fernost teilnehmen: «Hoffentlich darf dann wieder jeder für sich entscheiden, ob er so eine Abgabe zahlen möchte oder nicht.»

Laut ASVZ-Sprecherin Silvana Ulber testet man derzeit bei zwei Tauchreisen die obligatorische CO2-Abgabe: «In der Vergangenheit war diese freiwillig gewesen. Nur hat die Kompensation – trotz Verständnis dafür – niemand gezahlt, unter anderem weil man sich dafür extra bei Myclimate anmelden musste.»

«Fliegen belastet die Umwelt überdurchschnittlich»

Denn Fliegen belaste die Umwelt im Vergleich zu anderen Transportmitteln überdurchschnittlich, sagt Ulber. Verzichten will man deswegen auf gewisse Tauchreisen dennoch nicht: «Mit der CO2-Kompensation möchten wir für die Problematik ein Bewusstsein schaffen und einen Beitrag für ein besseres Klima leisten.» Denn das Geld investiere Myclimate in Klimaschutz-Projekte.

Es sei aber jedem selbst überlassen, ob er auf die Tauchreise mitgehe: «Es gibt ja auch noch viele andere Anbieter. Allerdings sind wir vergleichsweise günstig – trotz der CO2-Kompensation.»

*Name bekannt

(som)