Studenten sorgen sich um ihre Studienzeit

Mit derzeit zehn infizierten Personen ist die Universität Zürich in besonderem Ausmass vom Coronavirus betroffen. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass sich ein Zahnarzt am Zahnmedizinischen Institut Zürich (ZZM) angesteckt hat. Die Lehrveranstaltungen an diesem Institut fallen bis Mitte März aus. Da es auch am Institut für Mathematik bereits zu mehreren Infektionen gekommen ist, wurde ausserdem das Gebäude Y27 am Standort Irchel für rund zwei Wochen geschlossen. Am Freitag sind zudem alle Vorlesungen auf dem Areal des Universitätsspitals USZ gestrichen worden.

Umfrage Beschäftigt dich das Coronavirus? Nein.

Ja, schon ein wenig.

Ja, sogar sehr.

Viele Studierende zeigen sich auf der Plattform Jodel besorgt und fürchten, ihr Semester nicht zu bestehen. «Leute, wenn die Uni drei Wochen zu macht, dann könnt ihr es vergessen, dass ihr dieses Semester normal abschliesst», meint ein User. Andere pflichten ihm bei: «Ich will kein Semester wiederholen oder in den Sommer verschieben. Ich hoffe, man findet eine Übergangslösung.»

«Habe Angst, will aber den Stoff nicht verpassen»

Auch die Angst einer Ansteckung macht sich breit: Ein Student schreibt etwa, dass er derzeit kein gutes Gefühl habe, in die Nähe des geschlossenen Gebäudes am Irchel zu fahren, da er am Wochenende seine Grosseltern besuchen wolle. «Trotzdem will ich aber den Stoff nicht verpassen.» Ein anderer Jodler macht darauf aufmerksam, dass es auch Studenten gebe, die mit Angehörigen einer Risikogruppe zusammenwohnen und einen Haushalt teilen. In der Community wird daher die Forderung nach vermehrten Podcast-Vorlesungen laut.

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt die Universität Zürich, dass der reguläre Lehrbetrieb weiterhin stattfindet. Es gebe nur die drei Ausnahmen, ZZM, Gebäude Y27 und das Areal des Universitätsspital USZ, von denen Studierende betroffen sind. «Beim Universitätsspital betrifft der Entfall die Medizin-Vorlesungen im dritten, vierten und sechsten Studienjahr», so Sprecher Kurt Bodenmüller.

«Veranstaltungen können aufgezeichnet werden»

Zudem werde man ab Montag alle öffentlichen Veranstaltungen, die ausserhalb des regulären Lehrbetriebs in Räumen der UZH inklusive Antrittsvorlesungen, absagen. Die Massnahme gelte bis zum 22. März und sei in Abstimmung mit dem Kantonsarzt erfolgt, so Bodenmüller. «Vorlesungen, Veranstaltungsreihen oder einmalige Veranstaltungen in den dafür ausgerüsteten Hörsälen können aufgezeichnet und den Studierenden auf der Videomanagement-Plattform SWITCHcast zur Verfügung gestellt werden.»

Wie das laufende Semester im Falle einer Gesamtschliessung aussehen wird, lässt Bodenmüller offen: «Sämtliche involvierten Personen arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, sich für verschiedene Eventualitäten vorzubereiten.»



(cse/juu)