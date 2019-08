Studium verzögert, da ETH keine Prüfung anbietet

Es hätte alles so gut gepasst. Der 18-jährige Tim Fischer schliesst im Sommer 2020 seine Lehre mit Berufsmaturität bei einer Zürcher Privatbank ab. Dann wollte der KV-Lernende an die ETH Zürich wechseln und Mathematik studieren. Er hätte vier Monate Zeit gehabt, um sich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Doch diesen Plan muss er wohl aufgeben. 2020 führt die ETH keine Aufnahmeprüfung durch.

Umfrage Wollen Sie auch studieren? Ja, Bildung ist wichtig.

Ja, ich habe bereits studiert.

Nein, es gibt zu viele Studierte.

Mal sehen...

«Als ich das festgestellt habe, war ich ziemlich verärgert», sagt Fischer. Mit dem riesigen Jahresbudget der Hochschule solle es doch möglich sein, dass jedes Jahr eine Aufnahmeprüfung stattfindet. «Das hat jetzt einen Einfluss auf meine Karriereplanung.» Er habe versucht, die Prüfung bereits dieses Jahr zu absolvieren, doch die Doppelbelastung sei zu gross gewesen: «Meine Noten in der Berufsschule haben stark gelitten und ich musste aufhören.»

Alternativen überzeugen ihn nicht

Zwei Alternativen stehen ihm nun offen, wie er sagt, doch keine davon überzeugt ihn: «Wenn ich die Passerelle mache, verliere ich unnötig Zeit, und an der Fachhochschule kann ich nicht das gewünschte Studium beginnen.» Damit er zukünftig an der Entwicklung von strukturierten Produkten mitarbeiten kann, will er sich im Detail mit Mathematik befassen.

Bei der ETH Zürich bestätigt Sprecher Markus Gross auf Anfrage, dass 2020 keine Aufnahmeprüfung stattfindet. Erst im Januar 2021 gibt es wieder eine solche. Grund dafür ist eine Umstellung, die laut Gross seit Herbst 2018 auf der Website der ETH publiziert ist. «Ab dieser Woche treten knapp 160 Kandidaten zur Aufnahmeprüfung an, darunter mehrheitlich Schweizerinnen und Schweizer», sagt Gross. Erfahrungsgemäss würde rund ein Drittel von ihnen die Prüfung bestehen.

Viele verschieben Eintritt um ein Jahr

Jedoch würden nur wenige von ihnen das Studium im September des gleichen Jahres antreten. Die Mehrzahl der erfolgreichen Prüfungsabsolventen verschiebe den Studieneintritt um ein Jahr. «Diese Tatsache führte zum Entscheid, die Aufnahmeprüfung künftig vom August in den Januar zu verlegen», sagt Gross.

Das habe nicht nur für die ETH als Organisatorin erhebliche Vorteile, sondern auch für die Kandidaten – unter anderem mehr Zeit für die Prüfungsvorbereitung und anschliessend mehr Zeit für die Organisation des Studiums. Einen Termin im Januar 2020 gibt es aber nicht: «Für eine Durchführung im Januar 2020 wären nur wenige Kandidaten zu erwarten, was den erheblichen Aufwand nicht rechtfertigen würde.»

(tam)