Taucher fischen Velos und eine Waffe aus der Limmat

Die Limmat wurde am Samstag wieder einmal geputzt, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Zwischen 9.30 und 13.30 Uhr führte die Stadt Zürich zusammen mit Partnerorganisationen eine grosse Reinigungsaktion durch. Rund 50 Taucher und 120 Helfer folgten dem Aufruf der Veranstalter und reinigten die Limmat zwischen der Rudolf-Brun-Brücke und Kornhausbrücke. Sie sammelten mehrere Tonnen Abfall ein.

Die Taucher wurden mit drei Transportschiffen der Wasserschutzpolizei in die einzelnen Sektoren entlang der Limmat gebracht. Ebenfalls im Einsatz stand ein Schiff mit zwei ausgerüsteten Notfalltauchern. Mit insgesamt zwölf Bergungsschiffen brachte die Bergungsmannschaft den gesammelten Unrat an Land.

Waffe, Velos und Gehkrücken

Aus der Limmat fischten sie allerlei: 64 Fahrräder, 15 Einkaufswagen, sechs E-Trottinetts, tausende Flaschen und Metalldosen sowie diverse Bauabschrankungen und Werkzeuge.

Aber auch aussergewöhnliche Gegenstände waren darunter: Ein Blechofen, ein Kinderwagen, ein Staubsauger, drei Gartentische, vier Gehkrücken, ein Duschkopf, einige Radabdeckungen und eine Waffe sowie Munition.

Nach den Tauchgängen zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erschöpft, aber zufrieden. Die starke Strömung der Limmat stellte hohe Anforderungen an das Können der Taucher und die Rudernden in den Bergungsweidlingen. «Mit ihrem Einsatz leisteten jedoch alle Beteiligten einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur Erhaltung der Limmat als sauberes Gewässer», heisst es in der Mitteilung.

