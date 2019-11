Polizei stellt Tausende Potenzpillen sicher

Die Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei Zürich haben bei einer Durchsuchung eines Ladenlokals im Zürcher Kreis 4 diverse nicht zugelassene oder rezeptpflichtige Medikamente sichergestellt. Der Ladenbesitzer wurde Ende September verhaftet, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schreibt. Er sitzt seit über einem Monat in Untersuchungshaft.

Weitere Ermittlungen führten zu einer Wohnung im Kanton Zürich. Auch diese wurde durchsucht. Dabei wurden mehrere Tausend Konsumeinheiten von nicht zugelassenen oder rezeptpflichtigen Medikamenten sichergestellt.

Viagra-Generika gefunden

Betäubungsmittelfahnder fanden etwa Cialis, Kamagra und Sildenafil. Dabei handelt es sich um Generika des Potenzmittels Viagra. Der Verkaufswert: 55'000 Franken. In der Wohnung seien zudem 150'000 Franken und mehrere Hundert Euro und US-Dollar sichergestellt worden.

In welchem Umfang der Mann illegal Medikamente und Potenzmittel vertrieben hat, wird nun von der Staatsanwaltschaft Zürich in Zusammenarbeit mit der Betäubungsmittelsachbearbeitung der Stadtpolizei Zürich abgeklärt.



(jen)