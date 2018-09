Müssen Uber-Autos bald gekennzeichnet sein?

Das Taxiwesen soll neu vom Kanton geregelt werden. Das schlägt der Zürcher Regierungsrat vor. Er will so für einheitliche Regeln im ganzen Kanton sorgen. Mit Mindeststandards wie Kenntnissen der deutschen Sprache soll die Qualität des Gewerbes gesichert werden. Für lokale Bestimmungen bliebe weiterhin Platz.

In der Kommission des Kantonsrats war der Gesetzesvorschlag umstritten, weil neu auch Limousinendienste wie UberBlack und UberX darunter fallen würden. Sie sollen mit einem Kennzeichen markiert werden. Zudem soll es eine Meldepflicht geben, wobei die Fahrer den Behörden Auskunft über die Fahrten geben müssen. Das soll nicht zuletzt Schwarzarbeit verhindern.

Junge GLP droht mit Referendum

Diese Bestimmungen seien unnötig, weil Limousinen weniger Probleme als Taxis verursachten, fand eine Minderheit der Kommission. Unbestritten war hingegen, dass das Gesetz kantonsweit den Marktzugang von ortsfremden Taxis regelt. Taxis sollen neu im ganzen Kanton Bestellfahrten ausführen und den Gast auch in einer anderen Gemeinde absetzen können.

Die Kommission sprach sich für den Gesetzesvorschlag aus. CVP und FDP haben bereits angekündigt, den Entwurf in der Debatte zur Überarbeitung an den Regierungsrat zurückzuweisen. Die Grünen wollen gar nicht auf die Vorlage eintreten, weil kein Regulierungsbedarf bestehe. Und die jungen Grünliberalen drohen sogar mit dem Referendum, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Einmal mehr wird die junge Generation verlieren, bei welcher diese Dienste bereits fest etabliert sind», sagt Co-Präsident Manuel Frick. Es sei derzeit Mode, altes Gewerbe vor Innovationsdruck zu schützen. Das Taxiwesen werde in der Vergangenheit zementiert.

«Uber ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor»

Ebenfalls Kritik an der Gesetzesvorlage übt die Bar und Club Kommission Zürich. Transportdienste wie Uber würden damit verhindert, obwohl sich diese zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Clubs und Bars entwickelt hätten. «Die Sicherheit unserer Gäste liegt uns besonders am Herzen, dazu gehören auch bezahlbare und sichere Transportmittel in der Nacht», sagt Sprecher Alexander Bücheli.

Das neue Gesetz könne als Heimatschutz bezeichnet werden, mit dem primären Ziel, das traditionelle Taxigewerbe zu schützen. «Der Kommission scheint das Bedürfnis junger Menschen nach günstigen Transportmitteln egal zu sein.» Man hoffe, der Kantonsrat weise das Taxigesetz zurück.

(tam/sda)