Taxifahrer machen Uber mit neuer App Konkurrenz

Der Fahrdienstleister Uber bekommt neue Konkurrenz. Seit kurzem ist die App Taxi Live fix auf dem Markt. Etwa 200 Fahrer stehen den Kunden schweizweit bereits zur Verfügung. Lanciert wurde das Projekt vom Zürcher Taxifahrer Simon Pfenninger: «Wir möchten mit unserem Angebot den Kunden wie auch den Fahrern faire Preise anbieten und eine Alternative zu Uber sein», so der Geschäftsführer.

Bestellungen individuell gestalten

Die App funktioniere ähnlich wie bei der Konkurrenz. Man kann die Abholadresse sowie das Ankunftsziel eingeben und auf einer Karte lässt sich der aktuelle Standort des Fahrers verfolgen. Der grosse Unterschied zu Uber: «Bei uns kann man die Bestellung individuell gestalten», sagt Pfenninger.

So hat man die Möglichkeit, aus diversen Dienstleistungen auszuwählen: «Wenn jemand seinen Hund mitnehmen möchte oder einen Wagen mit acht Sitzplätzen benötigt, kann er das angeben.» Zudem lässt sich die gewünschte Uhrzeit für die Abholung angeben.

Zahlung erfolgt im Auto

Anders als bei Uber erfolgt die Zahlung direkt im Wagen beim Fahrer. Man kann zwischen Bar- oder Kartenzahlung wählen: «Jeder Fahrer hat ein Kartenlesegerät im Auto», so Pfenninger. Pro erfolgreich vermitteltem Auftrag haben die Fahrer eine Gebühr von 12 Prozent an Taxi Live zu entrichten: «Das ist weniger als die Hälfte wie bei Uber. Dem Fahrer bleibt so mehr von seinem Umsatz übrig. Das erlaubt ihm ein anständiges Einkommen.»

Den Kunden kostet die Grundtaxe 4 Franken. Pro Kilometer kommt eine Fahrtaxe von 3 Franken hinzu. Ein weiterer Unterschied zur Konkurrenz: Bei hoher Anfrage verändert sich der Preis nicht. «Wir wollen fixe Preise anbieten, damit es nicht schnell viel teurer wird als ein normales Taxi», so Pfenninger.

Vergleich zwischen den Anbietern

Ein Test zwischen den Anbietern zeigt die preislichen Unterschiede. Eine Fahrt vom Bellevue bis zum Flughafen Zürich kostet mit Taxi Live etwa 41 Franken. Die gleiche Strecke mit einem Stadtzürcher Taxianbieter kostet laut Website 62 Franken. Mit Uber zahlt man für die Fahrt vom Bellevue bis zum Flughafen laut App zwischen 29 und 38 Franken.

