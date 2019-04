Teenager wirft Trottinett auf parkiertes Auto

Dass bei dieser Aktion niemand verletzt wurde, grenzt schon fast an ein Wunder. Auf einem Video, das 20 Minuten vorliegt, wirft ein Junge in einem schwarzen Kapuzenpulli ein Trottinett von einem Parkhaus. Er hebt es über die Brüstung und schmeisst es nach unten.

Direkt unterhalb führt eine Strasse durch. Zwei Autos sind seitlich am Strassenrand parkiert. Es landet auf einem weissen Personenwagen. Dann bricht die rund zehn Sekunden lange Aufnahme ab. Diese ist mit einem Kommentar versehen: «So en kranke Siech. Shüsst er eif Trotti uf Auto.»

Auf Snapchat erhalten

Beyza (16) und ihre Kollegin haben das Video am Montagnachmittag auf Snapchat erhalten. Ihre Freundin konnte noch ein Screenrecording machen, bevor es kurz danach gelöscht wurde. Wie Beyza zu 20 Minuten sagte, weiss sie nicht, wer der Junge ist. Das Ganze sei aber in einem Parkhaus beim Glattzentrum in Wallisellen aufgenommen worden.

Die junge Frau aus Schwamendingen ist entsetzt. Sie findet ein solches Verhalten respektlos: «Sie machen fremde Sachen kaputt und sind noch stolz darauf.» Für sie tragen die Eltern eine Mitschuld: «Ich frage mich manchmal, ob diese Kinder überhaupt Eltern haben. Viele Jugendliche dürfen heute machen, was sie wollen. Das ist doch schlimm.»

Leichtsinniges Verhalten

Bei der Kantonspolizei heisst es, dass die Ermittlungen in diesem Fall laufen würden. Laut Sprecher Marc Besson konnte man in der Zwischenzeit den Halter des beschädigten Wagens ausfindig machen. Dem Täter drohe zumindest eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Auch die Oberjugendanwaltschaft Zürich bestätigt: «Bei dem Vorfall handelt es sich klar um eine Straftat, nicht um einen Lausbubenstreich.» Sanktionen können gemäss Jugendstrafrecht etwa ein Verweis oder eine persönliche Leistung sein. Ebenfalls möglich wäre eine Schutzmassnahme.

Hausverbot und Strafverfolgung

Beim Glattzentrum heisst es, dass in Fällen wie diesem nicht nur ein Hausverbot folge, das auch bereits bei kleineren Verstössen verhängt werde, sondern auch eine Strafverfolgung durch die Kantonspolizei. «Wir arbeiten hier eng zusammen.» Ausgebildetes Personal patrouilliere zudem rund um die Uhr und sorge damit für die Sicherheit aller Kunden.

(mon)