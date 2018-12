Teilsieg für Manor an der Bahnhofstrasse

Es ist wohl der längste Mietstreit Zürichs. Manor kämpft seit Jahren, um das Warenhaus an der Bahnhofstrasse weiter betreiben zu können. Eigentümerin Swiss Life hatte den Mietvertrag auf Ende Januar 2014 gekündigt. In einem Urteil vom November hält das Zürcher Obergericht nun fest, dass Swiss Life dem Warenhaus eine neue Offerte für die Fortsetzung des Mietverhältnisses unterbreiten muss.

Damit bestätigte es den Entscheid des Mietgerichts von Dezember 2014. Dieses hatte Swiss Life verpflichtet, eine verbindliche Offerte zu marktüblichen Konditionen zu unterbreiten. Statt 6 Millionen Franken Jahresmiete sollten es dann neu 19 Millionen Franken sein. Manor stellte sich auf den Standpunkt, dass das kein marktübliches Angebot ist.

Manor sucht nach Alternativen

Bei Manor ist man zufrieden mit dem Urteil. «Der Entscheid fällt weitgehend zugunsten von Manor aus», sagt Sprecher Georg Halter. Manor habe immer gefordert, ein marktübliches Mietangebot zu erhalten. Ob Manor Berufung einlegen wird, ist noch offen. «Manor setzt weiterhin alles daran, das Warenhaus an der Bahnhofstrasse zu erhalten.» Man suche nach neuen Standorten in der Stadt.

Für die Eigentümerin Swiss Life hingegen ist klar, dass man das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen wird. «Wir sind der Meinung, dass das Urteil des Obergerichts die Situation nicht klärt», sagt Sprecher Florian Zingg. Man habe Manor damals eine korrekte Offerte unterbreitet. Der Rechtsstreit dürfte also noch einige Zeit dauern, zumal auch noch andere Verfahren hängig sind – und so lange kann Manor im Gebäude bleiben.

Läden und Büros

Der Versicherer Swiss Life will das Gebäude an der Bahnhofstrasse umfassend sanieren. Dafür liegt ein bewilligtes Projekt vor. Vom ersten Unter- bis ins erste Obergeschoss sollen rund zehn Ladeneinheiten entstehen. In den darüber liegenden Geschossen sollen Büros eingerichtet werden. Damit könne die gesamte Liegenschaft auf allen Seiten belebt und der Standort nochmals attraktiver gemacht werden.

