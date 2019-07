Tempo-30-Offensive bedroht das ÖV-Angebot

Auf Druck der Anwohner hat der Stadtrat entschieden, dass im Gebiet Zürich-Brunau auf mehreren Strassen bald Tempo 30 gelten soll. Damit will man die rund 3000 Anwohner vor übermässigem Lärm schützen und die Unfallzahlen senken, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Dieser Entscheid hat nicht nur Folgen für die Autofahrer, sondern auch für den öffentlichen Verkehr.

Auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke im Bereich von Mutschellen-, Waffenplatz- und Rieterstrasse verkehren die Linien 66 und 72. Durch die Reduktion des Tempos verlängert sich die Fahrtzeit der Busse. Um den Fahrplan einhalten zu können, ist ein zusätzliches Fahrzeug nötig, wie aus einem Dokument der Stadt Zürich hervorgeht.

Nur noch 15-Minuten-Takt

Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) wollen, dass die Mehrkosten für den zusätzlichen Bus vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) übernommen werden. Falls das nicht der Fall sei, würden die VBZ den Antrag stellen, die Mehrkosten durch Taktverdünnung zu kompensieren. Der Vorschlag: Von Montag bis Samstag würde die Linie 72 ausserhalb der Hauptverkehrszeit zwischen Morgental und Waffenplatzstrasse nur noch im 15-Minuten-Takt verkehren. Das wäre halb so oft wie heute. Die Linie 66 würde ganztägig verkürzt.

Auf Anfrage von 20 Minuten wollen die VBZ den möglichen Abbau des Angebots nicht kommentieren. «Es ist zu früh, um dazu etwas zu sagen», sagt Sprecherin Silvia Behofsits. Klar sei, dass eine konsequente Umsetzung von Tempo 30 in der ganzen Stadt bei gleichem Angebot höhere Kosten verursache. Eine grobe Kostenschätzung der VBZ geht davon aus, dass dies jährliche Kosten im zweistelligen Millionenbereich zur Folge haben könnte. «In Zukunft könnten noch weitere Tempo-30-Fälle dazukommen, die die Planung des Fahrplans stark beeinflussen werden.»

Mehr als eine halbe Million pro Bus

Dass Tempo 30 ein Kostentreiber ist, sagt auch ZVV-Sprecher Thomas Kellenberger. Für die Aufrechterhaltung des heutigen Fahrplans brauche es unter Umständen zusätzliche Fahrzeuge und zusätzliches Fahrpersonal. «Im Fall eines zusätzlichen Busses fallen Kosten von weit über einer halben Million pro Bus und pro Jahr an.» Das belaste das Defizit des ZVV, das von Kanton und Gemeinden getragen wird.

Ein Abbau beim Angebot sei aber nicht im Sinn des ZVV. Ob dieser die Mehrkosten für die Linie 72 tragen wird, ist aber noch offen. «Wie mit der Situation künftig umgegangen wird, muss noch geklärt werden.» Im laufenden Fahrplanverfahren, das im Frühling 2018 startete, seien keine finanziellen Mittel für zusätzliche Kosten wegen einer Tempo-30-Umstellung vorgesehen gewesen.

Entscheid kann noch angefochten werden

Was hält der Stadtrat vom Vorschlag, dass das ÖV-Angebot wegen Tempo-30-Zonen abgebaut werden soll? «Das muss man diskutieren», sagt Mathias Ninck, Sprecher des zuständigen Sicherheitsdepartements. Mit dem Entscheid zugunsten des Lärmschutzes nehme man Nachteile für den öffentlichen Verkehr in Kauf. «Der Stadtrat wägt von Fall zu Fall ab. Er bevorzugt weder Lärmschutz noch den öffentlichen Verkehr.» Zudem könne der Entscheid auch noch angefochten werden. In der Vergangenheit entschied der Stadtrat stets für den ÖV, wie Stadtrat Michael Baumer (FDP) im Dokument der Stadt Zürich zitiert wird.